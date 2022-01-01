CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe golcüsünü Katar'dan getirecek

Erling Haaland: Kulübüm bana baskı yapıyor
Erling Haaland, Borussia Dortmund'un Freiburg'u 5-1 yendiği karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"Borussia Dortmund şu anda gelecek sezon için bir karar vermem doğrultusunda bana baskı kuruyor. Ama ben sadece futbol oynamak istiyorum.
Sanırım bu yüzden kısa süre içerisinde bir karar vermem gerekecek. Kulübüme saygı duyduğum için şu ana kadar konuşmamıştım."
PSG, Kylian Mbappe'ye devasa bir teklif yaptı 👇
Telefoot'un haberine göre; Ligue 1 ekibi, Kylian Mbappe'yi takımda tutma umudunu kaybetmiyor.
Fransız yıldızı, Real Madrid'e kaptırmak istemeyen PSG, Kylian Mbappe'ye iki yıllık devasa bir teklifte bulundu.
Mbappe sezon sonuna kadar kararını verecek.
Galatasaray, Ross Barkley'in peşinde 👇
A Spor'un haberine göre; Teknik direktör Domenec Torrent'i resmen açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Sarı-kırmızılılar takıma liderlik edecek bir orta saha transfer etmek isterken, Chelsea'nin yıldızı Ross Barkley gündeme geldi.
Cimbom, 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Trabzonspor'da yeni rota Koray Günter
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor, Hellas Verona forması giyen Koray Günter için nabız yokluyor.
Daha önce Galatasaray’da oynayan Koray, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe golcüsünü Katar'dan getirecek 👇
Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertliler bir başka eski gözdesini yeniden radarına aldı: Aaron Boupendza...
Boupendza, Türkiye’ye dönmeye ve geçen sezon ara transfer döneminde kapısından döndüğü Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, Katar ekibi Al-Arabi'yi kiralık teklifine ikna etmeye çalışacak.