CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe golcüsünü Katar'dan getirecek

Erling Haaland, Borussia Dortmund'un Freiburg'u 5-1 yendiği karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Borussia Dortmund şu anda gelecek sezon için bir karar vermem doğrultusunda bana baskı kuruyor. Ama ben sadece futbol oynamak istiyorum.

Sanırım bu yüzden kısa süre içerisinde bir karar vermem gerekecek. Kulübüme saygı duyduğum için şu ana kadar konuşmamıştım."