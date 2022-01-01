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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor için transfer yarışına başladı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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ONLY GERMANY Emre Mor Fatih Karagumruk 2021
imago images

United, Williams'ı satmak istiyor

2022-06-23T05:25:26.492Z

The Sun'a göre Manchester United, Old Trafford'daki ihtiyaç fazlası olarak görülen defans oyuncusu Brandon Williams'ı satmak amacında.

Defans oyuncusu, geçen sezonu Norwich'te kiralık olarak geçirdi.

Ancak 21 yaşındaki oyuncunun, daha fazla oynaması için takımdan ayrılması gerekebilir.

Brandon Williams Manchester United
Getty

Trabzonspor'da öncelik Umut Bozok

2022-06-23T05:20:49.910Z

Fanatik'in haberine göre, Kasımpaşa formasıyla geçen sene Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok için bordo-mavili ekip görüşmelerini sıklaştırdı.

Umut, şu anda Trabzonspor'un forvet adayları listesinde en ön sırada bulunuyor.

Trabzon temsilcisi, oyuncuyu çok yakından takip ediyor.

Umut Bozok Kasimpasa
AA

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Emre Mor yarışı

2022-06-23T05:11:24.818Z

TRT Spor'un haberine göre, Emre Mor için 3 büyük kulüpte devrede.

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile Mor konusunda görüşme yaptı.

Yetenekli oyuncunun, şu anda gideceği takım net olarak belli değil.

Yurt dışında bulunan Emre, Türkiye’ye döndükten sonra nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maça çıkan Emre, 6 gol atarken takımına 4 asist katkısında bulundu.

emre mor turkey montenegro 05292016
seskim