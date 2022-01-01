United, Williams'ı satmak istiyor
The Sun'a göre Manchester United, Old Trafford'daki ihtiyaç fazlası olarak görülen defans oyuncusu Brandon Williams'ı satmak amacında.
Defans oyuncusu, geçen sezonu Norwich'te kiralık olarak geçirdi.
Ancak 21 yaşındaki oyuncunun, daha fazla oynaması için takımdan ayrılması gerekebilir.
Lyon, Lepenant yarışını kazandı
🦁 𝙅𝙤𝙝𝙖𝙣𝙣 🤝 𝙅𝙈𝘼 🦁#Lepenant2027 pic.twitter.com/yfmZmITzQa— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) June 22, 2022
Trabzonspor'da öncelik Umut Bozok
Fanatik'in haberine göre, Kasımpaşa formasıyla geçen sene Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok için bordo-mavili ekip görüşmelerini sıklaştırdı.
Umut, şu anda Trabzonspor'un forvet adayları listesinde en ön sırada bulunuyor.
Trabzon temsilcisi, oyuncuyu çok yakından takip ediyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Emre Mor yarışı
TRT Spor'un haberine göre, Emre Mor için 3 büyük kulüpte devrede.
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile Mor konusunda görüşme yaptı.
Yetenekli oyuncunun, şu anda gideceği takım net olarak belli değil.
Yurt dışında bulunan Emre, Türkiye’ye döndükten sonra nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maça çıkan Emre, 6 gol atarken takımına 4 asist katkısında bulundu.