TRT Spor'un haberine göre, Emre Mor için 3 büyük kulüpte devrede.

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile Mor konusunda görüşme yaptı.

Yetenekli oyuncunun, şu anda gideceği takım net olarak belli değil.

Yurt dışında bulunan Emre, Türkiye’ye döndükten sonra nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maça çıkan Emre, 6 gol atarken takımına 4 asist katkısında bulundu.