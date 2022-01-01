CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer

Trabzonspor, Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor
Sabah'ın haberine göre; Lider Trabzonspor transferin son günlerinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için son bir hamle daha yapma kararı aldı.
Jed Wallace sezon sonu Beşiktaş’ta!
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesindeki Jed Wallace sezon sonunda siyah beyazlılara imza atacak.
Galatasaray'ın hedefinde Robson Reis var 👀
Fanatik'in haberine göre; Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Santos'ta oynayan
Robson Reis'e imza attırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ederken 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.
Fenerbahçe, Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak istiyor.
Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 32 yaşındaki forvet de Löw ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.