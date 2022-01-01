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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING BAYERN MÜNCHEN
Getty Images

Trabzonspor, Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor

2022-02-07T07:08:12.932Z

Sabah'ın haberine göre; Lider Trabzonspor transferin son günlerinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için son bir hamle daha yapma kararı aldı.

Kaan Ayhan Sassuolo
Getty

Jed Wallace sezon sonu Beşiktaş’ta!

2022-02-07T07:06:27.708Z

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesindeki Jed Wallace sezon sonunda siyah beyazlılara imza atacak.

Jed Wallace Milwall vs. Coventry City 01/02/21
Getty Images

Galatasaray'ın hedefinde Robson Reis var 👀

2022-02-07T07:02:50.433Z

Fanatik'in haberine göre; Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Santos'ta oynayan

Robson Reis'e imza attırmayı hedefliyor. 

Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer

2022-02-07T06:57:21.169Z

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ederken 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.

Fenerbahçe, Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak istiyor.

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 32 yaşındaki forvet de Löw ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

CAN 2022 Cameroun Eric-Maxim Choupo-Moting
Getty Images