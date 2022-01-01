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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye İtalyan kaleci

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Sirigu Genoa Serie a
Getty

PSG, Sanches'i transfer etmeye çok yakın

2022-08-03T09:08:43.902Z

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Lille'in orta saha oyuncusu Renato Sanches'in Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmek üzere.

PSG, kontratının bitimine bir yıl kalan Sanches için Lille'e 15 milyon euro ödeyecek.

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Renato Sanches PSG GFX
Getty/GOAL

Telles, Sevilla'ya kiralandı

2022-08-03T08:03:44.364Z

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester United'ın sol beki Alex Telles 2022/23 sezonu boyunca kiralık olarak Sevilla forması giyecek.

Brezilyalı oyuncunun Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçip kendini La Liga ekibine bağlayan imzayı atması bekleniyor.

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Alex Telles Man Utd pre-season 2022
Getty Images

Beşiktaş'tan Feghouli hamlesi

2022-08-03T05:15:07.709Z

Kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldi.

Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan Feghouli, Beşiktaş'tan imza parası hariç senelik 2 milyon euro istedi.

Sofiane Feghouli Galatasaray vs Marseille 11252021
Getty

Galatasaray istedi Celta Vigo aldı

2022-08-03T05:12:48.640Z

Barcelona, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Oscar Mingueza'yı geri satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak Celta Vigo'ya gönderdi.

Celta ile beş yıllık sözleşme yapan 23 yaşındaki stoperin başka bir takıma satılması halinde ise Barcelona bu transferden %50 pay alacak.

Oscar Mingueza
Getty Images

Fenerbahçe, Sirigu ile görüşüyor

2022-08-03T05:09:03.798Z

TRT Spor'un haberine göre; İlk 11 için Altay Bayındır'la rekabete girebilecek bir kaleci arayan Fenerbahçe rotayı Salvatore Sirigu'ya çevirdi.

Bonservisi elinde bulunan tecrübeli file bekçisi son olarak Genoa'da oynadı. Geçmişte PSG ve Sevilla gibi takımların da formasını giyen 35 yaşındaki Sirigu, İtalya milli takımının kalesini de 28 kez korudu.