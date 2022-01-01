TRT Spor'un haberine göre; İlk 11 için Altay Bayındır'la rekabete girebilecek bir kaleci arayan Fenerbahçe rotayı Salvatore Sirigu'ya çevirdi.

Bonservisi elinde bulunan tecrübeli file bekçisi son olarak Genoa'da oynadı. Geçmişte PSG ve Sevilla gibi takımların da formasını giyen 35 yaşındaki Sirigu, İtalya milli takımının kalesini de 28 kez korudu.