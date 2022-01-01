PSG, Sanches'i transfer etmeye çok yakın
GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Lille'in orta saha oyuncusu Renato Sanches'in Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmek üzere.
PSG, kontratının bitimine bir yıl kalan Sanches için Lille'e 15 milyon euro ödeyecek.
Telles, Sevilla'ya kiralandı
GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester United'ın sol beki Alex Telles 2022/23 sezonu boyunca kiralık olarak Sevilla forması giyecek.
Brezilyalı oyuncunun Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçip kendini La Liga ekibine bağlayan imzayı atması bekleniyor.
Beşiktaş'tan Feghouli hamlesi
Kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldi.
Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan Feghouli, Beşiktaş'tan imza parası hariç senelik 2 milyon euro istedi.
Galatasaray istedi Celta Vigo aldı
Barcelona, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Oscar Mingueza'yı geri satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak Celta Vigo'ya gönderdi.
Celta ile beş yıllık sözleşme yapan 23 yaşındaki stoperin başka bir takıma satılması halinde ise Barcelona bu transferden %50 pay alacak.
Ezgjan Alioski transferi resmiyet kazandı
Ailemize hoş geldin Ezgjan Alioski! 💛💙 pic.twitter.com/pjXy0izHRW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 2, 2022
Fenerbahçe, Sirigu ile görüşüyor
TRT Spor'un haberine göre; İlk 11 için Altay Bayındır'la rekabete girebilecek bir kaleci arayan Fenerbahçe rotayı Salvatore Sirigu'ya çevirdi.
Bonservisi elinde bulunan tecrübeli file bekçisi son olarak Genoa'da oynadı. Geçmişte PSG ve Sevilla gibi takımların da formasını giyen 35 yaşındaki Sirigu, İtalya milli takımının kalesini de 28 kez korudu.