CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye Dzyuba'dan iyi haber

Sabah'ın haberine göre; görevi devretmeye hazırlanan Galatasaray başkanı Burak Elmas buna karşın Mohamed Elneny ve Xeka ile el sıkıştı.

Bütçesi onaylanmadığı için şu anda transferleri resmileştiremeyen Elmas, iki başkan adayı da onay verirse sözleşmesi biten bu iki oyuncuyla ön protokol imzalayacak.

Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Mısırlı ön libero Elneny, 2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynamıştı.

Merkez orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki Portekizli Xeka ise Lille'de top koşturuyor.