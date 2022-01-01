CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye Dzyuba'dan iyi haber

Trabzonspor'un yıldızı Serie A'ya gidiyor
Sportime'ın haberine göre; Anastasios Bakasetas ile Serie A ekiplerinden Fiorentina ilgileniyor.
Bu sezon bordo mavili ekipte 39 maçta sekiz gol, sekiz asist üreten Yunan oyuncunun sözleşmesinde 12 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.
Sörloth'un alternatifi Buksa
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Alexander Sörloth transferinde mutlu sona ulaşamazsa ibre Adam Buksa'ya dönecek.
MLS'te oynayan Polonyalı golcü için kulübü New England Revolution 5 milyon euro bonservis talep ediyor.
ABD'de kısa süre önce başlayan 2022 sezonunda dokuz maça çıkan Buksa beş gol attı.
Galatasaray iki yıldızla anlaştı
Sabah'ın haberine göre; görevi devretmeye hazırlanan Galatasaray başkanı Burak Elmas buna karşın Mohamed Elneny ve Xeka ile el sıkıştı.
Bütçesi onaylanmadığı için şu anda transferleri resmileştiremeyen Elmas, iki başkan adayı da onay verirse sözleşmesi biten bu iki oyuncuyla ön protokol imzalayacak.
Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Mısırlı ön libero Elneny, 2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynamıştı.
Merkez orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki Portekizli Xeka ise Lille'de top koşturuyor.
Dzyuba, Fenerbahçe'ye 'evet' diyebilir
RT'nin haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Artem Dzyuba, Zenit'ten ayrılma kararı aldı.
Rusya ve Avrupa'da çok sayıda takımın istediği golcü oyuncu yurt dışında oynamaya sıcak bakıyor. 30 yaşındaki forvet kariyerinin tamamını Rusya'da geçirdi.
Enner Valencia'ya Meksika'dan gelen teklifi kabul etmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, oluşacak boşluğu Dzyuba'yla doldurmak istiyor.