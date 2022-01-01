CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye sezon sonunda Joachim Löw geliyor

Jocahim Löw, yazın Fenerbahçe'nin hocası oluyor
Fanatik'in haberine göre Ali Koç, yüz yüze görüştüğü Joachim Löw'ü hemen gelmesi için ikna edemedi.
Ancak Alman hoca ile yeni sezondan itibaren takımın başına geçmesi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Fiorentina'nın talebi Arsenal'in Vlahovic transferini engelleyebilir
Independent'ın haberine göre Fiorentina, Dusan Vlahovic için ücretin çoğunun peşin ödenmesini istiyor
Bu durum da Arsenal'in bu transferde işini zorlaştırıyor.
Serie A ekibi, 75 milyon sterlinlik bonservis ücretinin 60 milyon sterlin'ini peşin olarak istiyor. Bu da ekonomik olarak mümkün olmayabilir.
Newcastle'ın yeni gözdesi Ekitike
Sky Sports'a göre Newcastle United, Reims'ta forma giyen forvet Hugo Ekitike için Ligue 1 ekibiyle 25 milyon sterlinlik bir anlaşma için görüşüyor.
19 yaşındaki oyuncunun bu yıl çıktığı 18 lig maçında 8 golü bulunuyor.