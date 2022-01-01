CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye sezon sonunda Joachim Löw geliyor

Independent'ın haberine göre Fiorentina, Dusan Vlahovic için ücretin çoğunun peşin ödenmesini istiyor

Bu durum da Arsenal'in bu transferde işini zorlaştırıyor.

Serie A ekibi, 75 milyon sterlinlik bonservis ücretinin 60 milyon sterlin'ini peşin olarak istiyor. Bu da ekonomik olarak mümkün olmayabilir.