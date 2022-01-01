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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye sezon sonunda Joachim Löw geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ali Koc Joachim Low Fenerbahce GFX
AA/Getty

Jocahim Löw, yazın Fenerbahçe'nin hocası oluyor

2022-01-13T05:50:54.075Z

Fanatik'in haberine göre Ali Koç, yüz yüze görüştüğü Joachim Löw'ü hemen gelmesi için ikna edemedi.

Ancak Alman hoca ile yeni sezondan itibaren takımın başına geçmesi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Joachim Low

Fiorentina'nın talebi Arsenal'in Vlahovic transferini engelleyebilir

2022-01-13T05:46:23.060Z

Independent'ın haberine göre Fiorentina, Dusan Vlahovic için ücretin çoğunun peşin ödenmesini istiyor

Bu durum da Arsenal'in bu transferde işini zorlaştırıyor.

Serie A ekibi, 75 milyon sterlinlik bonservis ücretinin 60 milyon sterlin'ini peşin olarak istiyor. Bu da ekonomik olarak mümkün olmayabilir.

Dusan Vlahovic Arsenal

Newcastle'ın yeni gözdesi Ekitike

2022-01-13T05:41:44.618Z

Sky Sports'a göre Newcastle United, Reims'ta forma giyen forvet Hugo Ekitike için Ligue 1 ekibiyle 25 milyon sterlinlik bir anlaşma için görüşüyor.

19 yaşındaki oyuncunun bu yıl çıktığı 18 lig maçında 8 golü bulunuyor.

Hugo Ekitike 2021-22
Getty Images