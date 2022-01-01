CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye iki sol bek adayı

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, FIFA’nın Rusya’daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka bir ülkeye transfer olma izni vermesi üzerine sol bek avına çıktı.

Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas’a teklif götüren sarı-lacivertliler, yarına kadar yanıt bekliyor.

Kanarya'nın bir diğer sol bek adayı olan Zenitli Douglas Santos da kendisine yapılan teklifleri değerlendiriyor.