CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye iki sol bek adayı

Haaland'ın alternatifi Schick
Sport, yeni bir forvet arayışında olan Patrik Schick'i, Erling Haaland'ın bir alternatif olarak tanımladığını söyledi.
La Liga devi, Borussia Dortmund'un yıldızını birinci hedef olarak görüyorf fakat Haaland'ı alamazlarsa Bayer Leverkusen'in Çek yıldızına yönelecek.
Manchester United'ın gözü Lewandowski'de
BILD'e göre Manchester United, Bayern Münih ile ilişkisi bozulmaı halinde Robert Lewandowski için teklif vermeye istekli.
Lewandowski henüz sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadı ve yaza kadar durumuyla ilgili netlik istiyor.
Fenerbahçe'ye iki sol bek adayı
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, FIFA’nın Rusya’daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka bir ülkeye transfer olma izni vermesi üzerine sol bek avına çıktı.
Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas’a teklif götüren sarı-lacivertliler, yarına kadar yanıt bekliyor.
Kanarya'nın bir diğer sol bek adayı olan Zenitli Douglas Santos da kendisine yapılan teklifleri değerlendiriyor.