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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye iki sol bek adayı

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Daler Kuzyaev Douglas Santos Zenit 2021-22
Getty Images

Haaland'ın alternatifi Schick

2022-03-10T07:46:17.210Z

Sport, yeni bir forvet arayışında olan Patrik Schick'i, Erling Haaland'ın bir alternatif olarak tanımladığını söyledi.

La Liga devi, Borussia Dortmund'un yıldızını birinci hedef olarak görüyorf fakat Haaland'ı alamazlarsa Bayer Leverkusen'in Çek yıldızına yönelecek.

PATRICK SCHICK Bayer Leverkusen FC Bayern München 191220
Getty Images

Manchester United'ın gözü Lewandowski'de

2022-03-10T06:56:08.277Z

BILD'e göre Manchester United, Bayern Münih ile ilişkisi bozulmaı halinde Robert Lewandowski için teklif vermeye istekli.

Lewandowski henüz sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadı ve yaza kadar durumuyla ilgili netlik istiyor.

20220308 Robert Lewandowski
Getty Images

Fenerbahçe'ye iki sol bek adayı

2022-03-10T05:48:11.486Z

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, FIFA’nın Rusya’daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka bir ülkeye transfer olma izni vermesi üzerine sol bek avına çıktı.

Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas’a teklif götüren sarı-lacivertliler, yarına kadar yanıt bekliyor.

Kanarya'nın bir diğer sol bek adayı olan Zenitli Douglas Santos da kendisine yapılan teklifleri değerlendiriyor.

Daler Kuzyaev Douglas Santos Zenit 2021-22
Getty Images