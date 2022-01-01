CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye gol makinesi; Michael Olunga

Çağlar Söyüncü'nün yeni durağı Chelsea
Fanatik'te yer alan habere göre; Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü, sezon sonunda takımından ayrılabilir.
Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'den ayrılması durumunda yeni durağı ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea.
Leicester City'nin Çağlar Söyüncü için ciddi bir bonservis bedeli isteyeceği konuşuluyor.
Juventus, Dybala'dan vazgeçti
Calciomercato'ya göre Juventus, Paulo Dybala ile yeni bir sözleşme imzamaktan vazgeçebilir.
Arjantinli yıldızın menajerleri, sözleşme uzatma görüşmelerini yeniden başlatmak için Perşembe günü Torino'ya gelecekler, ancak Juventus ile bir anlaşmaya varamayabilirler.
Juve, Dybala'ya daha düşük bir maaş teklif etmeyi planlıyor. Oyuncu ile Inter, Barcelona ve Atletico Madrid ilgileniyor.
Fenerbahçe'ye gol makinesi; Michael Olunga
Fotomaç; bu sezon Al Duhail'de adeta fırtına gibi esen Michael Olunga'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğunu yazdı.
Sarı-lacivertli yöneticiler, sezon sonunda golcü oyuncu için resmi girişimlere başlayacak.
Galatasaray'da gözler Matias Vecino'da
Fotomaç'ta yer alan habere göre; bu sezon orta sahada bir türlü beklediği performansı alamayan Galatasaray, yeniden transfere yöneldi.
Sarı-kırmızılı ekip, İnter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino'yu gündemine aldı.
30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, gelecek sezon İnter'de devam etmeyi düşünmüyor.
Fenerbahçe'de hedef Mert Müldür
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Sassuolo'da bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Mert Müldür ile ilgileniyor.
Futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak edilirken sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne öncelikle kiralık teklifinde bulunması bekleniyor.