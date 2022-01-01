CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye gol makinesi; Michael Olunga

Calciomercato'ya göre Juventus, Paulo Dybala ile yeni bir sözleşme imzamaktan vazgeçebilir.

Arjantinli yıldızın menajerleri, sözleşme uzatma görüşmelerini yeniden başlatmak için Perşembe günü Torino'ya gelecekler, ancak Juventus ile bir anlaşmaya varamayabilirler.

Juve, Dybala'ya daha düşük bir maaş teklif etmeyi planlıyor. Oyuncu ile Inter, Barcelona ve Atletico Madrid ilgileniyor.