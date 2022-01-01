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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye gol makinesi; Michael Olunga

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Michael Olunga of Kenya and Al Duhail SC.
Duhail.

Çağlar Söyüncü'nün yeni durağı Chelsea

2022-03-08T08:48:03.742Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü, sezon sonunda takımından ayrılabilir.

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'den ayrılması durumunda yeni durağı ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea.

Leicester City'nin Çağlar Söyüncü için ciddi bir bonservis bedeli isteyeceği konuşuluyor.

Çağlar Söyüncü, Erling Haaland
Getty

Juventus, Dybala'dan vazgeçti

2022-03-08T08:45:23.962Z

Calciomercato'ya göre Juventus, Paulo Dybala ile yeni bir sözleşme imzamaktan vazgeçebilir.

Arjantinli yıldızın menajerleri, sözleşme uzatma görüşmelerini yeniden başlatmak için Perşembe günü Torino'ya gelecekler, ancak Juventus ile bir anlaşmaya varamayabilirler.

Juve, Dybala'ya daha düşük bir maaş teklif etmeyi planlıyor. Oyuncu ile Inter, Barcelona ve Atletico Madrid ilgileniyor.

Paulo Dybala Juventus 2021-22
Getty Images

Fenerbahçe'ye gol makinesi; Michael Olunga

2022-03-08T04:54:38.848Z

Fotomaç; bu sezon Al Duhail'de adeta fırtına gibi esen Michael Olunga'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğunu yazdı.

Sarı-lacivertli yöneticiler, sezon sonunda golcü oyuncu için resmi girişimlere başlayacak.

Michael Olunga of Kenya.
Duhail.

Galatasaray'da gözler Matias Vecino'da

2022-03-08T04:50:56.610Z

Fotomaç'ta yer alan habere göre; bu sezon orta sahada bir türlü beklediği performansı alamayan Galatasaray, yeniden transfere yöneldi.

Sarı-kırmızılı ekip, İnter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino'yu gündemine aldı.

30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, gelecek sezon İnter'de devam etmeyi düşünmüyor.

Matias Vecino Nicola Sansone Inter Bologna Serie A
Getty

Fenerbahçe'de hedef Mert Müldür

2022-03-08T04:38:54.432Z

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Sassuolo'da bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Mert Müldür ile ilgileniyor.

Futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak edilirken sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne öncelikle kiralık teklifinde bulunması bekleniyor.

Mert Müldür Sassuolo
Getty Images