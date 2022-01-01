CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye bir İspanyol, bir İtalyan yıldız

Mbappe: "Kararımı vermedim"
PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe hakkında çıkan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını ve gelecek sezon için kararını henüz vermediğini açıkladı.
Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Fransız forvet, "Saklayacak bir şeyim yok. Kararımı vermiş olsam bunu söylerdim" ifadelerini kullandı.
Bale ve Modric ile yollar ayrılıyor
Marca'nın haberine göre; kadrosunu gençleştirmek isteyen Real Madrid sezon sonunda Gareth Bale ve Luka Modric'i takımdan gönderecek.
Jesus Vallejo, Mariano Diaz, Alvaro Odriozolo ve Brahim Diaz'ın satılması bekleniyor. Beklenen çıkışı yapamayan genç oyuncular Take Kubo ve Reinier de gönderilecekler listesinde.
Valerien Ismael'den Burak Yılmaz'a veto: Sörloth'u istedi
Akşam'ın haberine göre; uyguladığı 3-4-3 sistemine uygun bir santrafor transfer edilmesini isteyen Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in birinci tercihi Alexander Sörloth.
Lille'le sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Haberde Ismael'in sistemine uymadığı gerekçesiyle Burak Yılmaz'ı istemediği belirtildi.
Kim Min Jae için 15 milyon euro
Akşam'ın haberine göre; Serie A ekiplerinden Napoli'nin Kim Min Jae ısrarı sürüyor. Fenerbahçe'nin sezon başında 3 milyon euro'ya transfer ettiği Güney Koreli stoper için İtalyanlar 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Yunan stoperi Kostas Manolas'la yollarını ayıran Napoli, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak savunmasını güçlendirmek istiyor.
Galatasaray'a bütçe engeli
Sarı kırmızılı kulüpte yönetimin ibra edilmemesiyle başlayan belirsizlik devam ediyor. Genel kurulda 2022 bütçesinin onaylanmaması transferi de etkileyebilir.
Bütçe sorununu hatırlatan Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Mevcut yönetim, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar aylık harcama yapabilir. Yeni gelen yönetim için de geçerli... Çok kolay değil. Sadece günlük işleri yürütebilirler" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'nin hedefinde Belotti ve Marcelo var
Sarı lacivertli takım sezon sonunda kontratı bitecek iki yıldız oyuncu için harekete geçti.
Fichajes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Real Madrid'in efsane isimlerinden Marcelo için temaslara başladı. Marcelo'nun gündeme gelmesi Fenerbahçe taraftarlarına Roberto Carlos transferini hatırlattı.
A Spor'da yer alan haberde ise, golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Torinolu Andrea Belotti için girişimlerde bulunduğu belirtildi. 28 yaşındaki forvet bu sezon Serie A'da 16 maçta beş gol attı.