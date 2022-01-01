CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'ye bir İspanyol, bir İtalyan yıldız

Sarı kırmızılı kulüpte yönetimin ibra edilmemesiyle başlayan belirsizlik devam ediyor. Genel kurulda 2022 bütçesinin onaylanmaması transferi de etkileyebilir.

Bütçe sorununu hatırlatan Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Mevcut yönetim, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar aylık harcama yapabilir. Yeni gelen yönetim için de geçerli... Çok kolay değil. Sadece günlük işleri yürütebilirler" açıklamasında bulundu.