CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde ısrarcı

Chelsea'nin hedefi Chiesa
Calciomercato'ya göre Chelsea, Juventus'un liralık oyuncus yıldızı Federico Chiesa için 84 milyon sterlinlik bir hamle yapmayı planlıyor.
Ayrıca Chiesa'ya Bayern Münih'in de ilgisi devam ediyor.
Juve, önümüzdeki yaz Fiorentina'dan Chiesa'nın bonservisini almak istiyor, ancak Chelsea yıldız oyuncuya alternatif sunmak için hazır.
Fenerbahçe'nin gözü Vedat Muriqi'de
Fotomaç'ın haberine göre santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'da bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Maurizio Sarri'nin gözden çıkardığı Kosovalı santrforu kiralama yöntemiyle renklerine bağlamayı amaçlıyor.