CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde ısrarcı

Calciomercato'ya göre Chelsea, Juventus'un liralık oyuncus yıldızı Federico Chiesa için 84 milyon sterlinlik bir hamle yapmayı planlıyor.

Ayrıca Chiesa'ya Bayern Münih'in de ilgisi devam ediyor.

Juve, önümüzdeki yaz Fiorentina'dan Chiesa'nın bonservisini almak istiyor, ancak Chelsea yıldız oyuncuya alternatif sunmak için hazır.