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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde ısrarcı

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Vedat Muriqi Inter vs Lazio 02.14.2021
Getty

Chelsea'nin hedefi Chiesa

2021-11-26T07:54:20.010Z

Calciomercato'ya göre Chelsea, Juventus'un liralık oyuncus yıldızı Federico Chiesa için 84 milyon sterlinlik bir hamle yapmayı planlıyor.

Ayrıca Chiesa'ya Bayern Münih'in de ilgisi devam ediyor.

Juve, önümüzdeki yaz Fiorentina'dan Chiesa'nın bonservisini almak istiyor, ancak Chelsea yıldız oyuncuya alternatif sunmak için hazır.

Federico Chiesa Juventus 2021-22
Getty Images

Fenerbahçe'nin gözü Vedat Muriqi'de

2021-11-26T06:08:31.909Z

Fotomaç'ın haberine göre santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'da bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Maurizio Sarri'nin gözden çıkardığı Kosovalı santrforu kiralama yöntemiyle renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Vedat Muriqi Lazio
AA