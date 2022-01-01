CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriqi'nin peşinde

Sport'a göre Real Madrid, Erling Haaland'ı transfer etmek için bir "son dakika" hamlesi yaptı.

Bu yaz Erling Haaland için büyük bir transfer karmaşası bekleniyor ve şu anda Manchester City en olası takım olarak görülüyor.

Ancak Madrid, Kylian Mbappe'yi traansfer etmek için uzun vadeli çabalarının yanı sıra şimdi yarışa giriyor.