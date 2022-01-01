CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriqi'nin peşinde

Real Madrid'den Haaland hamlesi
Sport'a göre Real Madrid, Erling Haaland'ı transfer etmek için bir "son dakika" hamlesi yaptı.
Bu yaz Erling Haaland için büyük bir transfer karmaşası bekleniyor ve şu anda Manchester City en olası takım olarak görülüyor.
Ancak Madrid, Kylian Mbappe'yi traansfer etmek için uzun vadeli çabalarının yanı sıra şimdi yarışa giriyor.
Batshuayi, Ismael'in gözüne girmeli
Sezon başında Chelsea'den kiralanan Mitchy Batshuayi, Beşiktaş'ta kalmak için yeni yeknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeye çalışıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Belçikalı forvetin kalıp kalmayacağına Valerien Ismael karar verecek.
Batshuayi, özellikle kaçırdığı net fırsatlar ile gündeme gelirken takımının ve ligin de en golcü oyuncuları listesinde başı çekiyor.
Vedat Muriqi, Türkiye'ye dönebilir
2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon Euro bonservis bedeli bedeli ile transfer olan Vedat Muriqi, tekrar Türkiye'ye dönebilir.
Fanatik'in İtalyan medyasına dayandırdığı habere göre; Kosovalı golcü ile hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ilgileniyor.
Vedat Muriqi, sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçirirken takımına katkıda bulunmaya devam edyor.