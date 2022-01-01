CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray, Porto'nun yıldızı Sergio Oliveira için karşı karşıya

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yaparken Portekiz'den önemli bir iddia geldi.

O Jogo'nun haberine göre; Porto'nun yıldız orta sahası Sergio Oliveira, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Oliveira, geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçirmişti.