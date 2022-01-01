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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray, Porto'nun yıldızı Sergio Oliveira için karşı karşıya

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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sergio oliveira roma lecce
Getty Images

Beşiktaş, Atiba ile sözleşme uzattı

2022-07-03T09:03:21.536Z

Ronaldo, ayrılmak istiyor

2022-07-03T06:36:25.813Z

The Times, Cristiano Ronaldo'nun bu yaz kabul edilebilir bir teklif alması halinde Manchester United'dan ayrılmasına izin verilmesini istediğini iddia etti.

Şampiyonlar Ligi olmadığı için ayrılığı talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Cristiano Ronaldo
Getty

Galatasaray, Marcao'nun yerini dolduruyor

2022-07-03T06:33:46.156Z

Galatasaray, takımdan ayrılması artık an meselesi olan Marcao'nun yerini tanıdık bir isimle dolduruyor.

NTV Spor'un haberine göre; sarrı kırmılı ekip, Marcao'nun takımdan ayrılması halinde bedelsiz olarak Jason Denayer'i kadrosuna katacak.

Denayer geçen sezonu Lyon'da geçirmişti.

Jason Denayer. PSG vs Lyon. 09.19.2021
Getty/AA

Oliveira yarışı kızışıyor

2022-07-03T06:30:20.834Z

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yaparken Portekiz'den önemli bir iddia geldi.

O Jogo'nun haberine göre; Porto'nun yıldız orta sahası Sergio Oliveira, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Oliveira, geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçirmişti.

Sergio Oliveira Inter Roma Serie A
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