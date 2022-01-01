CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray, Porto'nun yıldızı Sergio Oliveira için karşı karşıya

Beşiktaş, Atiba ile sözleşme uzattı
Zaman, bazı şeyleri değiştirmez:— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2022
𝐎𝐧un gibi.
Atiba ile 1 yıl daha. 🐙 pic.twitter.com/76eTpWiy08
Ronaldo, ayrılmak istiyor
The Times, Cristiano Ronaldo'nun bu yaz kabul edilebilir bir teklif alması halinde Manchester United'dan ayrılmasına izin verilmesini istediğini iddia etti.
Şampiyonlar Ligi olmadığı için ayrılığı talep ettiği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray, Marcao'nun yerini dolduruyor
Galatasaray, takımdan ayrılması artık an meselesi olan Marcao'nun yerini tanıdık bir isimle dolduruyor.
NTV Spor'un haberine göre; sarrı kırmılı ekip, Marcao'nun takımdan ayrılması halinde bedelsiz olarak Jason Denayer'i kadrosuna katacak.
Denayer geçen sezonu Lyon'da geçirmişti.
Oliveira yarışı kızışıyor
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yaparken Portekiz'den önemli bir iddia geldi.
O Jogo'nun haberine göre; Porto'nun yıldız orta sahası Sergio Oliveira, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Oliveira, geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçirmişti.