CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray Vecino için karşı karşıya

Beşiktaş Edgar Le'nin peşinde
Fanatik'in haberine göre; yeni sezon çalışmalarına erken başlayarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de devre arası Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Edgar Ie ile ilgileniyor.
Siyah-Beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Edgar cephesi de raporları incelemeleri için Beşiktaş'a gönderdi.
Fransızlar Ersin Destanoğlu'nu yakın takibe aldı
Fanatik; Ersin Destenoğlu'na Fransız kulüplerinin ilgisinin sürdüğünü belirtiyor.
Nice kulübü yetkilileri sık sık oyuncunun menajeriyle diyalog kurup Ersin’in durumuyla ilgili bilgi alıyor.
Fransız temsilcisinin futbolcu izleme ekipleri de Ersin’i yakın takipte tututor.
Fenerbahçe ve Galatasaray Vecino için karşı karşıya
Fotomaç'ın haberine göre; Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Matias Vecino'ya hem Fenerbahçe hem de Galatasaray talip oldu.
İki kulüp, Uruguaylı oyuncuya imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı bir konumda.