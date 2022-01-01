CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe ve Galatasaray Vecino için karşı karşıya

Fotomaç'ın haberine göre; Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Matias Vecino'ya hem Fenerbahçe hem de Galatasaray talip oldu.

İki kulüp, Uruguaylı oyuncuya imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı bir konumda.