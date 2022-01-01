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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe Slaven Bilic'i kısa bir süre içinde açıklayacak

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Slaven Bilic
Getty

Bilic için geri sayım

2022-01-08T21:51:25.834Z

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim Slaven Bilic oldu. Çin ekibi Beijin Guoan'la sözleşmesini sona erdiren Hırvat teknik direktörün kısa bir süre içerisinde sarı-lacivertli takımın yeni hocası olarak tanıtılacağı öne sürüldü.

Hırvat basınından Germanijak'a göre Bilic ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü kısa bir süre içerisinde duyuracak. Bilic Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta da görev yapmış ve özellikle Avrupa kupalarında oynadığı etkili futbolla akılda kalmıştı.