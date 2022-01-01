CalcioMercato'da yer alan habere göre Başakşehir, 18 aylık kiralık sözleşmesi sona eren ve Milan'a dönen Leo Duarte'nin bonservisini almaya çalışıyor. Milan'ın 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi bu transferi şimdilik zora sokmuş durumda.

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