Başakşehir Duarte'yi zorluyor
2022-06-11T06:33:39.024Z
CalcioMercato'da yer alan habere göre Başakşehir, 18 aylık kiralık sözleşmesi sona eren ve Milan'a dönen Leo Duarte'nin bonservisini almaya çalışıyor. Milan'ın 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi bu transferi şimdilik zora sokmuş durumda.
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Lincoln Fenerbahçe'ye yakın
2022-06-11T06:30:13.459Z
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da oynayan Brezilyalı orta saha Lincoln'ün transferinde önemli bir aşama kaydetti.
Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile şartlarda anlaştı. Santa Clara ile bonservis ve ödeme planı üzerine görüşmeler devam ediyor.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 10, 2022