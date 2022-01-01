Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadroya katmaya yakın

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Lincoln Henrique Santa Clara
Getty Images

Başakşehir Duarte'yi zorluyor

2022-06-11T06:33:39.024Z

CalcioMercato'da yer alan habere göre Başakşehir, 18 aylık kiralık sözleşmesi sona eren ve Milan'a dönen Leo Duarte'nin bonservisini almaya çalışıyor. Milan'ın 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi bu transferi şimdilik zora sokmuş durumda.

Leo Duarte AC Milan 2019
Getty Images

Lincoln Fenerbahçe'ye yakın

2022-06-11T06:30:13.459Z

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da oynayan Brezilyalı orta saha Lincoln'ün transferinde önemli bir aşama kaydetti.