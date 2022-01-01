CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılan Marcelo için bu hafta resmi transfer teklifi yapacak

Kounde Barcelona'ya
Sport'a göre Barcelona Teknik Direktörü, Xavi, Sevilla'nın yıldızı Jules Kounde için bir hamle yapacak.
Chelsea, muhtemelen 60 milyon avroya mal olacak olan defans oyuncusuyla ilgileniyor, ancak Xavi onu Camp Nou'ya çekmeyi umuyor.
Cenk Tosun, yuvaya dönüyor
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta forvet için gündeme tanıdık bir isim düştü.
Fotomaç'ta yer alan habere Beşiktaş, Everton'dan ayrılan milli golcü Cenk Tosun ile ilgileniyor.
Cenk Tosun, 2017-18 devre arasında 23 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah beyazlı kıulüpten ayrılıp Everton'a gitmişti.
Galatasaray'da öne çıkan isim Rose
Başkanlık seçiminin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da teknik direktör konusu da netleşiyor.
Fanatik'in haberine göre; Dursun Özbek ile anlaşan Cenk Ergün, takımın başına Dortmund'dan ayrılan Marco Rose'yi getirmek istiyor.
Bu doğrultuda ilk olarak Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor.
Jorge Jesus, Marcelo'yu istiyor
GOAL'ün edindiği bilgiye göre sarı-lacivertli takım önümüzdeki günlerde yıldız oyuncuya resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talebinin ardından oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe yönetimi, efsane isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Marcelo ile yapılan görüşmeler olumlu bir yönde ilerlerken, bu görüşmelerin bu hafta sonuna dek resmi bir teklife dönüşmesi ve Fenerbahçe'nin Marcelo ile menajerinin kapısını çalması bekleniyor.
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