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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılan Marcelo için bu hafta resmi transfer teklifi yapacak

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Marcelo
(C)Getty Images

Kounde Barcelona'ya

2022-06-14T05:43:31.042Z

Sport'a göre Barcelona Teknik Direktörü, Xavi, Sevilla'nın yıldızı Jules Kounde için bir hamle yapacak.

Chelsea, muhtemelen 60 milyon avroya mal olacak olan defans oyuncusuyla ilgileniyor, ancak Xavi onu Camp Nou'ya çekmeyi umuyor.

Kounde
Getty Images

Cenk Tosun, yuvaya dönüyor

2022-06-14T05:31:00.550Z

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta forvet için gündeme tanıdık bir isim düştü.

Fotomaç'ta yer alan habere Beşiktaş, Everton'dan ayrılan milli golcü Cenk Tosun ile ilgileniyor.

Cenk Tosun, 2017-18 devre arasında 23 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah beyazlı kıulüpten ayrılıp Everton'a gitmişti.

Cenk Tosun Everton
Depo Photos

Galatasaray'da öne çıkan isim Rose

2022-06-14T05:26:14.775Z

Başkanlık seçiminin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da teknik direktör konusu da netleşiyor.

Fanatik'in haberine göre; Dursun Özbek ile anlaşan Cenk Ergün, takımın başına Dortmund'dan ayrılan Marco Rose'yi getirmek istiyor.

Bu doğrultuda ilk olarak Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor.

Marco Rose Borussia Dortmund 2022
Getty Images

Jorge Jesus, Marcelo'yu istiyor

2022-06-14T05:18:40.335Z

GOAL'ün edindiği bilgiye göre sarı-lacivertli takım önümüzdeki günlerde yıldız oyuncuya resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. 

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talebinin ardından oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe yönetimi, efsane isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Marcelo ile yapılan görüşmeler olumlu bir yönde ilerlerken, bu görüşmelerin bu hafta sonuna dek resmi bir teklife dönüşmesi ve Fenerbahçe'nin Marcelo ile menajerinin kapısını çalması bekleniyor. 

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Marcelo Real Madrid
Getty