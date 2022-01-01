CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu kadrosuna katıyor

Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yaparken İspanya'dan gündeme bomba gibi bir isim düştü.

İspanyol AS gazetesine göre; sarı lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco ile ilgileniyor. Isco ile ayrıca Milan ve Newcastle da ilgilense de yıldız futbolcu sürekli oynamak istiyor.