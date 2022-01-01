Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu kadrosuna katıyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
isco
(C)Getty Images

Devler, Min-Jae için geliyor

2022-07-04T05:35:51.226Z

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye her geçen gün ilgi artıyor.

RMC Sport'un haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Min Jae transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertlilerin bonservis talebi 20 milyon euro.

Min Jae Kim Fenerbahce

Galatasaray'dan Benfica çıkarması

2022-07-04T05:32:49.327Z

Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, Benfica'nın yıldızlarıyla görüşüyor.

Fotomaç'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Benfica'nın yıldızları Seferovic, Pizzi ve Almeida'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Benfica

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız

2022-07-04T05:29:27.086Z

Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yaparken İspanya'dan gündeme bomba gibi bir isim düştü.

İspanyol AS gazetesine göre; sarı lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco ile ilgileniyor. Isco ile ayrıca Milan ve Newcastle da ilgilense de yıldız futbolcu sürekli oynamak istiyor.

Isco Real
Getty Images