CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu kadrosuna katıyor

Devler, Min-Jae için geliyor
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye her geçen gün ilgi artıyor.
RMC Sport'un haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Min Jae transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.
Sarı lacivertlilerin bonservis talebi 20 milyon euro.
Galatasaray'dan Benfica çıkarması
Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, Benfica'nın yıldızlarıyla görüşüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Benfica'nın yıldızları Seferovic, Pizzi ve Almeida'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız
Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yaparken İspanya'dan gündeme bomba gibi bir isim düştü.
İspanyol AS gazetesine göre; sarı lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco ile ilgileniyor. Isco ile ayrıca Milan ve Newcastle da ilgilense de yıldız futbolcu sürekli oynamak istiyor.