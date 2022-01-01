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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Porto'nun golcüsü Taremi'ye kancayı taktı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Mehdi Taremi
Getty

Bale, Mourinho ile çalışabilir

2022-06-12T09:15:19.505Z

Gareth Bale, Real Madrid'deki sözleşmesinin sonuna geldikten sonra serbest oyuncu oldu ve Calciomercato, Serie A ekiplerinden Roma'ya teklif edildiğini iddia etti.

Gallerli milli oyuncu daha önce Tottenham'daki bir kiralık döneminde Jose Mourinho ile çalışmıştı, ancak 2022 Dünya Kupası'na hazırlanırken bu yaz İngiliz kıyılarına dönmesi bekleniyor.

GARETH BALE
Getty Images

Galatasaray, Nelsson'un alternatifini buldu

2022-06-12T06:36:21.484Z

Galatasaray, başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız verecek.

Bu doğrultuda ilk olarak kulübe maddi bir girdi sağlmak isteye yönetim, Nelsson'a gelen ciddi teklifleri değerlendirecek.

Fanatik'in haberine göre; Nelsson'un ayrılması durumunda ise stopere ilk aday İsviçre'nin Zurich takımında forma giyen Becir Omeragic.

Becir Omeragic
Getty Images

Beşiktaş golcüsünü buldu

2022-06-12T06:31:29.066Z

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Batshuayi'nin bekleneni verememesi nedeniyle bu sezon forvet transferinde hata yapmak istemiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Nice'in Danimarkalı forveti Kasper Dolberg'i gündemine aldı.

Valerien Ismael'in de onayı sonrası bu transfer için çalışmalar hızlandı.

KASPER DOLBERG DENMARK
Getty Images

Fenerbahçe'de gündem Taremi

2022-06-12T06:27:51.957Z

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem golcü transferi.

BU doğrultuda sarı lacivertliler Porto'nun yıldız forveti Mehd Taremi'yi gündemine aldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Taremi, Türkiye'ye gelmeye sıcak baksa da maliyeti nedeniyle Fenerbahçe için zor bir transfer.

Mehdi Taremi comemora gol do Irã
Getty