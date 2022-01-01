CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Porto'nun golcüsü Taremi'ye kancayı taktı

Gareth Bale, Real Madrid'deki sözleşmesinin sonuna geldikten sonra serbest oyuncu oldu ve Calciomercato, Serie A ekiplerinden Roma'ya teklif edildiğini iddia etti.

Gallerli milli oyuncu daha önce Tottenham'daki bir kiralık döneminde Jose Mourinho ile çalışmıştı, ancak 2022 Dünya Kupası'na hazırlanırken bu yaz İngiliz kıyılarına dönmesi bekleniyor.