CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Porto'nun golcüsü Taremi'ye kancayı taktı

Bale, Mourinho ile çalışabilir
Gareth Bale, Real Madrid'deki sözleşmesinin sonuna geldikten sonra serbest oyuncu oldu ve Calciomercato, Serie A ekiplerinden Roma'ya teklif edildiğini iddia etti.
Gallerli milli oyuncu daha önce Tottenham'daki bir kiralık döneminde Jose Mourinho ile çalışmıştı, ancak 2022 Dünya Kupası'na hazırlanırken bu yaz İngiliz kıyılarına dönmesi bekleniyor.
Galatasaray, Nelsson'un alternatifini buldu
Galatasaray, başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız verecek.
Bu doğrultuda ilk olarak kulübe maddi bir girdi sağlmak isteye yönetim, Nelsson'a gelen ciddi teklifleri değerlendirecek.
Fanatik'in haberine göre; Nelsson'un ayrılması durumunda ise stopere ilk aday İsviçre'nin Zurich takımında forma giyen Becir Omeragic.
Beşiktaş golcüsünü buldu
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Batshuayi'nin bekleneni verememesi nedeniyle bu sezon forvet transferinde hata yapmak istemiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Nice'in Danimarkalı forveti Kasper Dolberg'i gündemine aldı.
Valerien Ismael'in de onayı sonrası bu transfer için çalışmalar hızlandı.
Fenerbahçe'de gündem Taremi
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem golcü transferi.
BU doğrultuda sarı lacivertliler Porto'nun yıldız forveti Mehd Taremi'yi gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Taremi, Türkiye'ye gelmeye sıcak baksa da maliyeti nedeniyle Fenerbahçe için zor bir transfer.