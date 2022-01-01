CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Plea için teklif yaptı

Dubois transferi Fransa basınında
Galatasaray'ın Lyon'un sağ beki Leo Dubois'yı transfer etmesi Fransız medyasında yankı buldu.
RMC Sport, 27 yaşındaki oyuncuya havaalanında yapılan coşkulu karşılamayı; "Dubois, bir rock yıldızı gibi karşılandı. İstanbul'da inanılmaz atmosfer" sözleriyle duyurdu.
Plea için indirim bekleniyor
Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Gladbach'ın golcüsü Alassane Plea'yı gözüne kestirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçının ardından hücum kalitesinden yakınması yönetimi harekete geçirdi. Alman basınına göre sarı lacivertli kulüp Plea için Gladbach'a teklif yaptı.
Almanlar Fransız forvet için 5 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürüyor.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer göndermesi
Fenerbahçe, adı Galatasaray'la da anılan Joao Pedro'nun transferini aslan göndermeli bir videoyla açıkladı.
Ailemize hoş geldin Joao Pedro! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2022
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/SxGdDnGIGa