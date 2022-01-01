CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Plea için teklif yaptı

Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Gladbach'ın golcüsü Alassane Plea'yı gözüne kestirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçının ardından hücum kalitesinden yakınması yönetimi harekete geçirdi. Alman basınına göre sarı lacivertli kulüp Plea için Gladbach'a teklif yaptı.

Almanlar Fransız forvet için 5 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürüyor.