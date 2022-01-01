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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Plea için teklif yaptı

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Alassane Plea Gladbach 05032022
Getty Images

Dubois transferi Fransa basınında

2022-07-22T05:20:44.851Z

Galatasaray'ın Lyon'un sağ beki Leo Dubois'yı transfer etmesi Fransız medyasında yankı buldu.

RMC Sport, 27 yaşındaki oyuncuya havaalanında yapılan coşkulu karşılamayı; "Dubois, bir rock yıldızı gibi karşılandı. İstanbul'da inanılmaz atmosfer" sözleriyle duyurdu.

Leo Dubois
AA

Plea için indirim bekleniyor

2022-07-22T05:15:22.903Z

Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Gladbach'ın golcüsü Alassane Plea'yı gözüne kestirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçının ardından hücum kalitesinden yakınması yönetimi harekete geçirdi. Alman basınına göre sarı lacivertli kulüp Plea için Gladbach'a teklif yaptı.

Almanlar Fransız forvet için 5 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer göndermesi

2022-07-22T05:13:29.921Z

Fenerbahçe, adı Galatasaray'la da anılan Joao Pedro'nun transferini aslan göndermeli bir videoyla açıkladı.