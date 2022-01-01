CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Origi için Liverpool'la temasa geçti

Lewandowski, Barcelona'ya 'evet' dedi
Sport'ta yer alan haberde; Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan gelen teklife olumlu yanıt verdiği bilgisi yer aldı.
Polonyalı santrafor ile Bayern Münih yönetimi arasında son dönemde soğuk rüzgarlar esiyor. Bunun sebebi Alman ekibinin Lewandowski'ye sadece bir yıllık yeni kontrat önermesi.
Salah imzaya yakın
Mirror'ın haberine göre; Mohamed Salah ile Liverpool yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere.
Haftalık 400 bin sterlin maaş talebinde indirime gitmeyi kabul eden Mısırlı yıldız ile dört yıllık yeni kontrat imzalanacak.
ManU'dan Araujo için Barcelona'ya 40 milyon euro
El Nacional'in haberine göre; Barcelona yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren Ronald Araujo'yu sezon sonunda satma kararı aldı.
Manchester United'ın 23 yaşındaki Uruguaylı stoper için 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.
Beşiktaş'ta stopere iki aday
Fotomaç'ın haberine göre; yeni sezon için stoper arayışlarına devam Beşiktaş, Benfica forması giyen Jan Vertonghen ile Werder Bremen'in Sırp savunmacını Milos Veljkovic'i listeye aldı.
Valerien Ismael'in takımın başına geçmesiyle üçlü savunmaya uygun opsiyonlara yönelen siyah beyazlılar 34 yaşındaki tecrübeli Belçikalı Vertonghen için bonservis sorununu çözmeye çalışacak.
Benfica'yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan Vertonghen'den beklenen sonuç çıkmazsa, ibre kontratı bu yaz bitecek olan Veljkovic'e dönecek.
İsmail Kartal: "İkinci adam olmayacağım"
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, gelecek sezon Joachim Löw'ün yardımcılığını yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Kayserispor maçının ardından konuşan Kartal, "Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, kinci adam olmayacağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Origi'yi bedavaya kapabilir
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere seyahati sırasında Liverpool'un Belçikalı golcüsü Divock Origi için temaslarda bulundu.
Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun menajeri üç yıllık sözleşme ve imza parası talep etti.
Origi bu sezon Liverpool adına 14 maçta beş gol attı.