CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Kylian Mbappe, PSG'de kalabilir 👀
Fransız oyuncunun Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.
Le Parisien'in haberine göre; Kylian Mbappe bir sürpriz yapabilir ve PSG ile sözleşme yenileyebilir.
Paris ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona eren oyuncu kulübüyle henüz kontrat uzatmadı.
Puchacz, Trabzon'a geliyor 👇
Fanatik'in haberine göre; Bordo-mavililer yeni sol bekine kavuşuyor. Union Berlin’den kiralanan Puchacz bugün Trabzon’da olacak.
22 yaşındaki Polonyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kısa süre içinde resmi imza atacak ve idmana çıkacak.
Galatasaray, Gedson Fernandes transferini bitirdi 👀
Fanatik'in haberine göre; Gedson Fernandes ile el sıkışan Galatasaray yönetimi, Benfica'nın inadını da sonunda kırmayı başardı.
Galatasaray, Fernandes'i 1,5 yıllığına kadroya katacak. Başarılı orta saha için toplamda 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'den transfer atağı 👀
Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör belirsizliğinin giderilmesinin ardından oyuncu kadrosu için harekete geçecek.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de öncelikle forvet, bek ve kanatlara takviye yapılması planlanıyor. Belirlenen bazı isimler var. Ancak son karar yeni teknik direktörün isteğine göre verilecek.
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ferdi Kadıoğlu, Berke ve Serdar Aziz'le de görüşmelere başlandı. Bu üç ismin de takımda tutulması planlanıyor.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? 👇
Sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira ile yol ayrımına gidilmesinin ardından Joachim Löw ve Slaven Bilic isimlerine yöneldi.
Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı için kritik gün Pazartesi.
Kadıköy ekibi, Joachim Löw ile görüşüyor ancak Alman teknik direktörün olumsuz olması halinde Beijing Guoan'dan ayrılan Slaven Bilic ile anlaşılacak.