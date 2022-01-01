CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör belirsizliğinin giderilmesinin ardından oyuncu kadrosu için harekete geçecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de öncelikle forvet, bek ve kanatlara takviye yapılması planlanıyor. Belirlenen bazı isimler var. Ancak son karar yeni teknik direktörün isteğine göre verilecek.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ferdi Kadıoğlu, Berke ve Serdar Aziz'le de görüşmelere başlandı. Bu üç ismin de takımda tutulması planlanıyor.