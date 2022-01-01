CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin hedefi Artem Dyzuba

Sırbistan basınından Blic'te yer alan habere göre Fenerbahçe kadrosunu Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Artem Dyzuba'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Golcü oyuncuyla Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı da ilgilenirken, Kızılyıldız'ın genel müdürü Rus basınından Match TV'ye verdiği demeçte Dyzuba'yı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Dyzuba, haberlere göre Zenit'ten bir yılı opsiyonlu iki yıllık bir teklif aldı. Haberde Haziran ayından sonra istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek olan Dyzuba'nın da önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi.