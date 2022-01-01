CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin hedefi Artem Dyzuba

Liverpool, Tchouameni'yi istiyor
Telefoot'a göre Liverpool, Monaco orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'yi kadrosuna katmak için önde gelen kulüpler arasında.
22 yaşındaki oyuncuya Real Madrid'in de ilgisi var. Ancak Kırmızılar, Ligue 1 kulübü ile görüşmelerde daha fazla yol kat etmiş durumda.
Tchouaméni, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 33 lig maçında üç gol ve bir asist kaydetti.
Matic Juventus'a
İngiliz basınından Daily Star'da yer alan haberde Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in Juventus ile anlaştığı öne sürüldü.
Manchester United'da beş yıl top koşturan başarılı oyuncunun kontratının sona ermesine bir yıl daha var.
Fenerbahçe Dyzuba'nın peşinde
Sırbistan basınından Blic'te yer alan habere göre Fenerbahçe kadrosunu Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Artem Dyzuba'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Golcü oyuncuyla Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı da ilgilenirken, Kızılyıldız'ın genel müdürü Rus basınından Match TV'ye verdiği demeçte Dyzuba'yı transfer etmek istediklerini açıkladı.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Dyzuba, haberlere göre Zenit'ten bir yılı opsiyonlu iki yıllık bir teklif aldı. Haberde Haziran ayından sonra istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek olan Dyzuba'nın da önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi.