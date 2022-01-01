CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan teklif

Juventus, Lingard'ı istiyor
2022-02-04T06:45:14.621Z
Calciomercato'ya göre Juventus, Manchester United orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ı transfer hedefi olarak belirledi.
29 yaşındaki oyuncu, kadrosunu güçlendirmeye çalışan Massimiliano Allegri için bu yaz bir seçenek olabilir.
Juve, sözleşmesinin sona ermesine birkaç ay kalan Lingard'ı yakından izliyor.
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Mesut Özil'e Cilegon kancası
2022-02-04T06:17:57.749Z
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Güney Asya'dan talip var.
Bu takım, Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Asya Ligi takımlarından transfer teklifleri alıyordu.
AA