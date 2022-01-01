CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan teklif

Calciomercato'ya göre Juventus, Manchester United orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ı transfer hedefi olarak belirledi.

29 yaşındaki oyuncu, kadrosunu güçlendirmeye çalışan Massimiliano Allegri için bu yaz bir seçenek olabilir.

Juve, sözleşmesinin sona ermesine birkaç ay kalan Lingard'ı yakından izliyor.