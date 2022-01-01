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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan teklif

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Mesut Özil Fenerbahce Europa League 16092021
Getty

Juventus, Lingard'ı istiyor

2022-02-04T06:45:14.621Z

Calciomercato'ya göre Juventus, Manchester United orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ı transfer hedefi olarak belirledi.

29 yaşındaki oyuncu, kadrosunu güçlendirmeye çalışan Massimiliano Allegri için bu yaz bir seçenek olabilir.

Juve, sözleşmesinin sona ermesine birkaç ay kalan Lingard'ı yakından izliyor.

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(C)Getty images

Mesut Özil'e Cilegon kancası

2022-02-04T06:17:57.749Z

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Güney Asya'dan talip var.

Bu takım, Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Asya Ligi takımlarından transfer teklifleri alıyordu.

Mesut Özil Fenerbahçe
AA