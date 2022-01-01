CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin gözdesi Haris Seferovic

A Bola, Fenerbahçe'nin, Benfica'nın yıldız golcüsü Seferovic ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcü için istekli olduğu, ancak başka kulüplerin de tecrübeli oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 82 kez İsviçre Milli Takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor.

Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona ererken 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.