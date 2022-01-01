CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin gözdesi Haris Seferovic

Manchester City'nin radarında Pogba var
Daily Mail, Manchester Unitedlı yıldızın bu yaz Old Trafford'daki sözleşmesinin bittiğini ve Manchester City'nin Paul Pogba için bir hamle yapacağını aktardı.
Fransız futbolcu, kırmızıdan maviye geçen seçkin bir oyuncu grubundan birisi olabilir.
Guardiola, orta sahadaki seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve 2016'da United'a dönen Pogba, City için önemli transfer adaylarından birisi konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin gözdesi Haris Seferovic
A Bola, Fenerbahçe'nin, Benfica'nın yıldız golcüsü Seferovic ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Sarı-Lacivertli ekibin yıldız golcü için istekli olduğu, ancak başka kulüplerin de tecrübeli oyuncu için devrede olduğu belirtildi.
İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 82 kez İsviçre Milli Takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor.
Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona ererken 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Serdar Saatçı'ya Serie A'dan yakın takip
Sabah'ın haberine göre; Serie A ekibi Cagliari, 19 yaşındaki stoper için Siyah-Beyazlı ekibin kapısını 500 bin Euro'luk teklifle çalacak.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Serdar Saatçı, bu sezon toplamda 12 maçta görev yaparken sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Devre arası genç savunmacı için Rennes'den 2 milyon Euro'luk teklif alan Beşiktaş'ın, bu öneriyi kabul etmeyeceği ve daha yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği aktarıldı.