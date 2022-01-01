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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Jamie Vardy

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Jamie Vardy, Leicester 2021-22
Getty

Galatasaray'da gündem Seferovic

2022-07-08T05:32:05.856Z

Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, bu doğrultuda Benfica'nın yıldızı ile ilgileniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; yönetici Erden Timur, Benfica'nın yıldız forveti Seferovic için görüşmelere başladı ve yol kat etti.

Haris Seferovic celebrates. Benfica vs Pacos de Ferreira. 08.09.2019
Getty Images

Beşiktaş'a Premier Lig'den bir yıldız daha

2022-07-08T05:28:11.124Z

Kadrosunu Saiss, Gedson, Muleka ve Weghorst ile güçlendiren Beşiktaş, transferlere doymuyor.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, West Ham United forması giyen Arjantinli 10 numara Lanzini ile ilgileniyor.

Manuel Lanzini, West Ham 2021-22
Getty

Fenerbahçe'den forvete sürpriz aday

2022-07-08T05:25:33.928Z

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de bir numaralı gündem forvet takviyesi.

Bu doğrultuda Karar gazetesi, sarı lacivertlilerin Leicester City'nin yıldızı Jamie Vardy ile ilgilendiğini yazdı.

Jamie Vardy Leicester 2021-22
Getty Images