CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Jamie Vardy

Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, bu doğrultuda Benfica'nın yıldızı ile ilgileniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; yönetici Erden Timur, Benfica'nın yıldız forveti Seferovic için görüşmelere başladı ve yol kat etti.