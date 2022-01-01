CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Jamie Vardy

Ajax'tan Bergwijn'a 32 milyon Euro
𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉 𝘽𝙀𝙍𝙂𝙒𝙄𝙅𝙉 ❼ pic.twitter.com/XmcCRmPdJW— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2022
Galatasaray'da gündem Seferovic
Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, bu doğrultuda Benfica'nın yıldızı ile ilgileniyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; yönetici Erden Timur, Benfica'nın yıldız forveti Seferovic için görüşmelere başladı ve yol kat etti.
Beşiktaş'a Premier Lig'den bir yıldız daha
Kadrosunu Saiss, Gedson, Muleka ve Weghorst ile güçlendiren Beşiktaş, transferlere doymuyor.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, West Ham United forması giyen Arjantinli 10 numara Lanzini ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'den forvete sürpriz aday
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de bir numaralı gündem forvet takviyesi.
Bu doğrultuda Karar gazetesi, sarı lacivertlilerin Leicester City'nin yıldızı Jamie Vardy ile ilgilendiğini yazdı.