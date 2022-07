CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Brezilya'da buldu

Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande, Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli'den tekilfler alan Fenerbahçe'nin bu oyuncunun yerini Fluminense forması giyen Nino ile doldurmak istediğini öne sürdü. Jorge Jesus'un Benfica'da görev yaptığı dönemde Portekiz ekibine de transfer etmek istediği 25 yaşındaki stoper, Brezilya Milli Takımı ile altı maça çıkmıştı.

A primeira parcela do pagamento de Fenerbahçe ao Flamengo por Arão está prevista para o dia 19 deste mês, no valor de € 1.050 milhão.



As outras duas parcelas, com o mesmo valor da primeira (totalizando € 3.150 milhões), serão em novembro de 2022 e outubro de 2023.