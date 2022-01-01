CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Jorge Jesus ile sezon sonunda bir kez daha görüşecek

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15:23 1.05.2022 facebook twitter copy

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Milan, Renato Sanches ile anlaştı 2022-05-01T12:35:08.271Z 15:35 Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Lille'in orta saha oyuncusu Renato Sanches'le el sıkıştı. İtalyan ekibi 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sanches bu sezon Ligue 1'de çıktığı 23 maçta iki gol, beş asistle oynadı. Getty Images Getty Images Real Madrid, Ronaldo'yu geri getirmek istiyor 2022-05-01T10:17:41.245Z 13:17 Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönüş yolunda olabilir. The Mirror'a göre, İspanyol devi Portekizli yıldızı Santiago Bernabeu'ya geri getirmek istiyor. Ronaldo'nun Old Trafford'daki geleceği, Erik ten Hag'ın gelişinden önce belirsiz hale geldi. Getty Images Getty Images Manchester United'dan Ward-Prowse'a 75 milyon sterlin'lik teklif 2022-05-01T10:13:21.529Z 13:13 The Sun, yeni menajer Erik ten Hag'ın gelecek sezon için Southampton yıldızını kadrosunda görmek istediğini iddia etti. Ancak Kırmızı Şeytanlar, Ward-Prowse için yaklaşık 75 milyon sterlin ödemek zorunda kalabilir. Getty Getty Fenerbahçe, Jesus ile sezon sonunda görüşecek 2022-05-01T10:10:56.877Z 13:10 Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimi, gelecek sezon takımın başına Jorge Jesus’u getirmek konusunda son derece kararlı. Kanarya, Jesus’la sezon sonunda son detayları da görüşüp, deneyimli hocaya imzayı attırmak istiyor. Getty Images Getty Images