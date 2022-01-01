Milan, Renato Sanches ile anlaştı
Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Lille'in orta saha oyuncusu Renato Sanches'le el sıkıştı.
İtalyan ekibi 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sanches bu sezon Ligue 1'de çıktığı 23 maçta iki gol, beş asistle oynadı.
Real Madrid, Ronaldo'yu geri getirmek istiyor
Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönüş yolunda olabilir.
The Mirror'a göre, İspanyol devi Portekizli yıldızı Santiago Bernabeu'ya geri getirmek istiyor.
Ronaldo'nun Old Trafford'daki geleceği, Erik ten Hag'ın gelişinden önce belirsiz hale geldi.
Manchester United'dan Ward-Prowse'a 75 milyon sterlin'lik teklif
The Sun, yeni menajer Erik ten Hag'ın gelecek sezon için Southampton yıldızını kadrosunda görmek istediğini iddia etti.
Ancak Kırmızı Şeytanlar, Ward-Prowse için yaklaşık 75 milyon sterlin ödemek zorunda kalabilir.
Fenerbahçe, Jesus ile sezon sonunda görüşecek
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimi, gelecek sezon takımın başına Jorge Jesus’u getirmek konusunda son derece kararlı.
Kanarya, Jesus’la sezon sonunda son detayları da görüşüp, deneyimli hocaya imzayı attırmak istiyor.