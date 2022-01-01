Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Jorge Jesus ile sezon sonunda bir kez daha görüşecek

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Jorge Jesus
Getty

Milan, Renato Sanches ile anlaştı

2022-05-01T12:35:08.271Z

Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Lille'in orta saha oyuncusu Renato Sanches'le el sıkıştı.

İtalyan ekibi 24 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sanches bu sezon Ligue 1'de çıktığı 23 maçta iki gol, beş asistle oynadı.

Renato Sanches Lille 2021
Getty Images

Real Madrid, Ronaldo'yu geri getirmek istiyor

2022-05-01T10:17:41.245Z

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönüş yolunda olabilir.

The Mirror'a göre, İspanyol devi Portekizli yıldızı Santiago Bernabeu'ya geri getirmek istiyor.

Ronaldo'nun Old Trafford'daki geleceği, Erik ten Hag'ın gelişinden önce belirsiz hale geldi.

Cristiano Ronaldo Man Utd 2021-22
Getty Images

Manchester United'dan Ward-Prowse'a 75 milyon sterlin'lik teklif

2022-05-01T10:13:21.529Z

The Sun, yeni menajer Erik ten Hag'ın gelecek sezon için Southampton yıldızını kadrosunda görmek istediğini iddia etti.

Ancak Kırmızı Şeytanlar, Ward-Prowse için yaklaşık 75 milyon sterlin ödemek zorunda kalabilir.

James Ward-Prowse Southampton 2021
Getty

Fenerbahçe, Jesus ile sezon sonunda görüşecek

2022-05-01T10:10:56.877Z

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimi, gelecek sezon takımın başına Jorge Jesus’u getirmek konusunda son derece kararlı.

Kanarya, Jesus’la sezon sonunda son detayları da görüşüp, deneyimli hocaya imzayı attırmak istiyor.

Jorge Jesus Benfica Head Coach
Getty Images