Attila Szalai, Milan'ın önceliği 👀
Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan basını, Szalai’nin yeniden Milan için ‘öncelikli hedefler’ arasına girdiğini yazdı.
Attila Szalai, Milan’ın radarında olsa da öncelik Sven Botman’daydı. Ancak Kırmızı- Siyahlılar, Lille ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlayamadı.
Milan Yönetimi, yapılan 30 milyon euro’luk son teklifin de geri çevrilmesi üzerine Hollandalı savunmacıdan vazgeçti.
Galatasaray'ın da istediği Jailson, Brezilya'yı seçti 👇
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen eski Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Palmeiras'la sözleşme imzaladı.
✍️✅— Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 7, 2022
Tem meio-campista chegando ao tricampeão da América ➤ https://t.co/IaKpubqHff
Bem-vindo, Jailson! 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/guzF1i6AP7
Acun Ilıcalı'nın takımına transferde rakip çıktı 👀
Fenerbahçeli Allahyar'ı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yanı sıra Anderlecht'in de takibe aldığı öğrenildi. Allahyar için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen yönetim, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor. @albandemir pic.twitter.com/DQwRQolzU1— Sabah Spor (@sabahspor1) January 8, 2022
Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu 👇
🚨 Lille, Mustafa Kapı'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/wuYUfgboLY— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 7, 2022
Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü açıklayacağı tarih belli oldu
Sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör girişimlerini hızlandırdı.
Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Alman Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Joachim Löw ile el sıkıştı.
Bu dev transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.