Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan basını, Szalai’nin yeniden Milan için ‘öncelikli hedefler’ arasına girdiğini yazdı.

Attila Szalai, Milan’ın radarında olsa da öncelik Sven Botman’daydı. Ancak Kırmızı- Siyahlılar, Lille ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlayamadı.

Milan Yönetimi, yapılan 30 milyon euro’luk son teklifin de geri çevrilmesi üzerine Hollandalı savunmacıdan vazgeçti.