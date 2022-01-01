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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Joachim Löw'ü Pazartesi açıklayacak

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Joachim Low Germany
Getty Images

Attila Szalai, Milan'ın önceliği 👀

2022-01-08T06:31:24.055Z

Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan basını, Szalai’nin yeniden Milan için ‘öncelikli hedefler’ arasına girdiğini yazdı.

Attila Szalai, Milan’ın radarında olsa da öncelik Sven Botman’daydı. Ancak Kırmızı- Siyahlılar, Lille ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlayamadı.

Milan Yönetimi, yapılan 30 milyon euro’luk son teklifin de geri çevrilmesi üzerine Hollandalı savunmacıdan vazgeçti.

Attila Szalai, Milan GFX
AA-Goal

Galatasaray'ın da istediği Jailson, Brezilya'yı seçti 👇

2022-01-08T06:29:11.660Z

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen eski Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Palmeiras'la sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı'nın takımına transferde rakip çıktı 👀

2022-01-08T06:28:15.833Z

Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu 👇

2022-01-08T06:27:46.020Z

Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü açıklayacağı tarih belli oldu

2022-01-08T06:17:28.504Z

Sarı-lacivertli ekip, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör girişimlerini hızlandırdı.

Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Alman Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Joachim Löw ile el sıkıştı.

Bu dev transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.

Joachim Low Germany
Getty Images