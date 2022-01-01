Canlı transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe Hırvat golcü Bruno Petkovic'i istiyor

Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, A Spor'a verdiği röportajda bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini dile getirdi.

"Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli olan herkesin hedefi bir gün Fenerbahçe olur. Zaman ne zaman olur bilmiyorum. İsmail Kartal'a selam olsun. İnşallah en iyi şekilde bitirirler. Şampiyonluk şansı zor gibi ama matematiksel olarak ihtimal var."