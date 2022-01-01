Canlı transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe Hırvat golcü Bruno Petkovic'i istiyor

Galatasaray'a bir kaleci, bir forvet
Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimleri açıkladı.
Inaki Pena'nın Barcelona'ya dönmesi halinde kaleye Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ya da Fenerbahçe'den Berke Özer alınacak.
Forvet hattına ise Kasımpaşa formasıyla iyi bir sezon geçiren Umut Bozok'un eklenmesi gündemde.
Valerien Ismael istekleri sıraladı
Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen Fransız teknik adam siyah beyazlı yönetimle yaptığı video görüşmede taleplerini dile getirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Ismael, çok büyük bir bonservis teklif edilmediği sürede Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın elde tutulmasını istedi.
46 yaşındaki çalıştırıcı Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in bir sezon daha takımda tutulmasının faydalı olacağını belirtti.
Ismael ayrıca, anlaşma zemini sağlandığı takdirde Talisca'nın kesinlikle kadroya katılmasını istiyor.
Trabzonspor'da çifte imza çok yakın
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor iki önemli oyuncusuyla sözleşme yenilemek için harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; başkan Ahmet Ağaoğlu'yla teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan zirveden Anthony Nwakaeme ve Stefano Denswil ile sözleşme uzatılması yönünde karar çıktı.
Ligde 24 maçta 11 gol, 10 asistle takımı sırtlayan Nwakaeme, 33 yaşında olmasına rağmen istatistik açısından kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.
Volkan Demirel'in hedefi Fenerbahçe
Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, A Spor'a verdiği röportajda bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini dile getirdi.
"Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli olan herkesin hedefi bir gün Fenerbahçe olur. Zaman ne zaman olur bilmiyorum. İsmail Kartal'a selam olsun. İnşallah en iyi şekilde bitirirler. Şampiyonluk şansı zor gibi ama matematiksel olarak ihtimal var."
Fenerbahçe'de rota Hırvatistan
A Spor'un haberine göre; sarı lacivertli ekip, Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic için temaslara başladı.
27 yaşındaki forvet Serie A'da Catania, Bologna ve Verona formaları giymişti. Bu sezon Dinamo Zagreb'de çıktığı 36 maçta 10 gol atan Petkovic'in milli takımda ise 21 maçta altı golü var.