CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, hem Suarez hem de Cavani'yi bitiriyor

Sterling, Chelsea'ye katılmayı bekliyor
Sun'ın haberine göre Raheem Sterling, Chelsea'nin sezon öncesi antrenmanına katılmadan önce sağlık durumunun sonuçlarını bekliyor.
İngiliz kanat oyuncusu, önümüzdeki günlerde Manchester City'den 50 milyon sterlinlik bir transferi tamamlamaya hazırlanıyor ve ardından yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak.
Muriqi'nin Brugge transfer iptal oldu
İsmi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi, Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olmak üzereydi.
İtalyan muhabir Nico Schira'nın aktardığına göre; Lazio'nun Kosovalı forveti, sağlık kontrollerinden geçemedi ve transfer iptal oldu.
Kadıköy'e yıldız yağıyor
Forvet transferinde ıska atmak istemeyen Fenerbahçe, büyük oynuyor.
Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; sarı lacivertliler, hem Luis Suarez hem de Edinson Cavani ile ilgileniyor.