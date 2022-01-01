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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, hem Suarez hem de Cavani'yi bitiriyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Cavani Suarez Uruguay 18012017
Getty Images

Sterling, Chelsea'ye katılmayı bekliyor

2022-07-11T05:28:08.036Z

Sun'ın haberine göre Raheem Sterling, Chelsea'nin sezon öncesi antrenmanına katılmadan önce sağlık durumunun sonuçlarını bekliyor.

İngiliz kanat oyuncusu, önümüzdeki günlerde Manchester City'den 50 milyon sterlinlik bir transferi tamamlamaya hazırlanıyor ve ardından yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak.

Raheem-Shaquille-Sterling
(C)Getty Images

Muriqi'nin Brugge transfer iptal oldu

2022-07-11T05:25:01.851Z

İsmi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi, Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olmak üzereydi.

İtalyan muhabir Nico Schira'nın aktardığına göre; Lazio'nun Kosovalı forveti, sağlık kontrollerinden geçemedi ve transfer iptal oldu.

Vedat Muriqi Real Mallorca
Getty Images

Kadıköy'e yıldız yağıyor

2022-07-11T05:20:49.790Z

Forvet transferinde ıska atmak istemeyen Fenerbahçe, büyük oynuyor.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; sarı lacivertliler, hem Luis Suarez hem de Edinson Cavani ile ilgileniyor.

Barcelona PSG Cavani Suarez
Gettyimages