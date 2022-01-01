CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, hem Suarez hem de Cavani'yi bitiriyor

İsmi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi, Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olmak üzereydi.

İtalyan muhabir Nico Schira'nın aktardığına göre; Lazio'nun Kosovalı forveti, sağlık kontrollerinden geçemedi ve transfer iptal oldu.