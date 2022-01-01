CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile anlaştı

Fanatik'in haberine göre; Gustavo Henrique ile her konuda anlaşan Fenerbahçe oyuncunun kulübü Flamengo'yla pazarlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip Brezilyalı stoper için 2.5 milyon euro teklif ederken, Flamengo 3.5 milyon euro'da ısrarcı.