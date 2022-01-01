Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile anlaştı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Gustavo Henrique apresentado no Flamengo
Flamengo/Reprodução

Atletico, Ronaldo için Griezmann'dan vazgeçecek

2022-07-24T09:50:32.047Z

Times'ın haberine göre; Atletico Madrid maaş bütçesinde Ronaldo'ya yer açabilmek için Antoine Griezmann'ı elden çıkarmaya çalışıyor.

Atletico, Griezmann'ı Paris Saint-Germain'e önerdi, ancak Fransız ekibi 31 yaşındaki forvetle ilgilenmiyor.

Haberin tamamını okuyun

Cristiano Ronaldo Man Utd 2021-22
Getty Images

Trabzonspor, Tuanzebe'yi istiyor

2022-07-24T08:43:06.401Z

Uzun süredir stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, 30 Temmuz'da Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa maçına kadar transferi noktalamaya kararlı.

Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sırada Manchester United'dan Axel Tuanzebe yer alıyor.

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon kiralık olarak Aston Villa ve Napoli formaları giymişti.

Axel Tuanzebe
Getty Images

Luis Gustavo, Al Nassr'da

2022-07-24T07:40:00.444Z

Beşiktaş, Philippe Keny için teklif yaptı

2022-07-24T06:33:21.874Z

NTV Spor'un haberine gçre; Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da oynayan Philippe Keny'yi kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlılar Senegalli hücumcu için Bandırmaspor'a 900 bin euro teklif etti. Keny geçen sezon 36 maçta 14 gol atmıştı.

Henrique için tek engel bonservis

2022-07-24T06:28:34.297Z

Fanatik'in haberine göre; Gustavo Henrique ile her konuda anlaşan Fenerbahçe oyuncunun kulübü Flamengo'yla pazarlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip Brezilyalı stoper için 2.5 milyon euro teklif ederken, Flamengo 3.5 milyon euro'da ısrarcı.