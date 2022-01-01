CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile anlaştı

Atletico, Ronaldo için Griezmann'dan vazgeçecek
Times'ın haberine göre; Atletico Madrid maaş bütçesinde Ronaldo'ya yer açabilmek için Antoine Griezmann'ı elden çıkarmaya çalışıyor.
Atletico, Griezmann'ı Paris Saint-Germain'e önerdi, ancak Fransız ekibi 31 yaşındaki forvetle ilgilenmiyor.
Trabzonspor, Tuanzebe'yi istiyor
Uzun süredir stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, 30 Temmuz'da Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa maçına kadar transferi noktalamaya kararlı.
Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sırada Manchester United'dan Axel Tuanzebe yer alıyor.
24 yaşındaki oyuncu geçen sezon kiralık olarak Aston Villa ve Napoli formaları giymişti.
Luis Gustavo, Al Nassr'da
#AlNassr has completed the agreement with the Brazilian star Luiz Gustavo 🤩— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 23, 2022
The player will arrive to Spain tomorrow to have his medicals before joining the team 💛#GustavoIsYellow 💛 pic.twitter.com/FsF7g4XVaJ
Beşiktaş, Philippe Keny için teklif yaptı
NTV Spor'un haberine gçre; Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da oynayan Philippe Keny'yi kadrosuna katmak istiyor.
Siyah beyazlılar Senegalli hücumcu için Bandırmaspor'a 900 bin euro teklif etti. Keny geçen sezon 36 maçta 14 gol atmıştı.
Galatasaray'a Grillitsch'ten iyi haber
The Daily Telgraph'ın haberine göre; Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Florian Grillitsch, Brighton ile anlaşma sağlayamadı.
Bonservisi elinde olan Avusturyalı orta saha oyuncusu diğer seçenekleri değerlendirme kararı aldı.
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Henrique için tek engel bonservis
Fanatik'in haberine göre; Gustavo Henrique ile her konuda anlaşan Fenerbahçe oyuncunun kulübü Flamengo'yla pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı lacivertli ekip Brezilyalı stoper için 2.5 milyon euro teklif ederken, Flamengo 3.5 milyon euro'da ısrarcı.