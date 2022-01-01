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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe genç yetenek Jo Jin Ho ile anlaştı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Jo Jin Ho Jeonbuk
edaily.co.kr

Manchester United'da alternatif Hasenhüttl

2022-03-06T08:01:35.872Z

Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Mauricio Pochettino ve Erik ten Hag için yapılan girişimler olumsuz sonuçlanırsa Ralph Hasenhüttl'a yönelecek.

Avusturyalı teknik adam 2018'den bu yana çalıştırdığı Southampton'ı bu sezon Premier Lig'in sürpriz takımlarından birine dönüştürdü.

Ralph Hasenhuttl, Southampton
Getty

Real Madrid, Camavinga'yı satmayı düşünmüyor

2022-03-06T07:58:00.215Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol ekibi, henüz 19 yaşında olan Eduardo Camavinga'nın performansından memnun.

Real Madrid yönetimi, Camavinga için Rennes'e ödenen 31 milyon euro'yu oyuncunun değerinin çok altında görüyor.

Camavinga Real Madrid 2021
Getty

Beşiktaş'ta golcü transferi için üç aday

2022-03-06T07:40:22.792Z

Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezon için forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Aaron Boupendza ve Danny Welbeck isimler ön plana çıktı.

Önceliği sezon sonunda Everton'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'a veren Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncuyla ücret konusunda henüz anlaşamadı.

İlk etapta yıllık 2.5 milyon euro talep eden Cenk Tosun, ardından 2 milyon euro'ya indi, fakat Beşiktaş en fazla 1.6 milyon euro verebileceğini belirtti.

Cenk Tosun Besiktas Goal Celebration
Getty Images

Beşiktaş’ta teknik direktörlük için Achim Beierlorzer ismi ön plana çıktı

2022-03-06T07:33:35.829Z

Milliyet'in haberine göre siyah beyazlılar gelecek sezon 54 yaşındaki Alman teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Son olarak Leipzig'de Jesse Marsch'ın yardımcılığını yapan Beierlorzer, geçmişte Köln ve Mainz takımlarını çalıştırmıştı.

Önder Karaveli'nin ise Beierlorzer'in yardımcısı olarak kulüpte kalacağı belirtildi.

Achim Beierlorzer Jahn Regensburg
Getty Images

Fenerbahçe Koreli genç yeteneği kadrosuna katıyor

2022-03-06T07:31:20.496Z

Best Eleven'ın haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynayan 18 yaşındaki Jo Jin Ho'yu transfer etti.

Orta sahada görev yapan genç oyuncu bu sezon Güney Kore U18 liginde yedi maçta bir gol attı.