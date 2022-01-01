Manchester United'da alternatif Hasenhüttl
Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Mauricio Pochettino ve Erik ten Hag için yapılan girişimler olumsuz sonuçlanırsa Ralph Hasenhüttl'a yönelecek.
Avusturyalı teknik adam 2018'den bu yana çalıştırdığı Southampton'ı bu sezon Premier Lig'in sürpriz takımlarından birine dönüştürdü.
Real Madrid, Camavinga'yı satmayı düşünmüyor
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol ekibi, henüz 19 yaşında olan Eduardo Camavinga'nın performansından memnun.
Real Madrid yönetimi, Camavinga için Rennes'e ödenen 31 milyon euro'yu oyuncunun değerinin çok altında görüyor.
Beşiktaş'ta golcü transferi için üç aday
Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezon için forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Aaron Boupendza ve Danny Welbeck isimler ön plana çıktı.
Önceliği sezon sonunda Everton'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'a veren Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncuyla ücret konusunda henüz anlaşamadı.
İlk etapta yıllık 2.5 milyon euro talep eden Cenk Tosun, ardından 2 milyon euro'ya indi, fakat Beşiktaş en fazla 1.6 milyon euro verebileceğini belirtti.
Beşiktaş’ta teknik direktörlük için Achim Beierlorzer ismi ön plana çıktı
Milliyet'in haberine göre siyah beyazlılar gelecek sezon 54 yaşındaki Alman teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünüyor.
Son olarak Leipzig'de Jesse Marsch'ın yardımcılığını yapan Beierlorzer, geçmişte Köln ve Mainz takımlarını çalıştırmıştı.
Önder Karaveli'nin ise Beierlorzer'in yardımcısı olarak kulüpte kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe Koreli genç yeteneği kadrosuna katıyor
Best Eleven'ın haberine göre; Fenerbahçe, Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynayan 18 yaşındaki Jo Jin Ho'yu transfer etti.
Orta sahada görev yapan genç oyuncu bu sezon Güney Kore U18 liginde yedi maçta bir gol attı.