Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezon için forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Aaron Boupendza ve Danny Welbeck isimler ön plana çıktı.

Önceliği sezon sonunda Everton'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'a veren Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncuyla ücret konusunda henüz anlaşamadı.

İlk etapta yıllık 2.5 milyon euro talep eden Cenk Tosun, ardından 2 milyon euro'ya indi, fakat Beşiktaş en fazla 1.6 milyon euro verebileceğini belirtti.