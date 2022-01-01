CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Bruno Henrique'ye kavuşuyor

NTV Spor'a göre, her iki kanatta da forma giyen Bruno Henrique için oyuncunun temsilcisi ve kulübü Flamengo ile temas kuruldu.

31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un transfer adayları arasında liste başı isimlerden.

Bruno Henrique’nin Brezilya ekibi Flamengo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ancak, Fenerbahçe'nin Bruno Henrique'ye en kısa zamanda kavuşması bekleniyor.