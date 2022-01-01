Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Bruno Henrique'ye kavuşuyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Bruno Henrique Barcelona de Guayaquil Flamengo Libertadores 29 09 2021
Getty Images

Fenerbahçe, Abdülkerim'in peşinde

2022-06-10T05:11:26.640Z

Fanatik, Fenerbahçe ’nin savunma için ilk adayının Abdülkerim Bardakçı olduğu yazdı.

Solak olan, oyun kurulumuna destek veren, sezonu 5 gol, 4 asistle kapatan 27 yaşındaki savunmacı için Konyaspor’a ilk teklif yapılacak.

Yeşil-Beyazlılar, daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız futbolcusu için kapıyı 5 milyon Euro’dan açıyor.

Enzo Crivelli Abdülkerim Bardakçı Başakşehir Konyaspor 03032021
AA

Fenerbahçe, Bruno Henrique'ye kavuşuyor

2022-06-10T05:07:20.632Z

NTV Spor'a göre, her iki kanatta da forma giyen Bruno Henrique için oyuncunun temsilcisi ve kulübü Flamengo ile temas kuruldu.

31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un transfer adayları arasında liste başı isimlerden.

Bruno Henrique’nin Brezilya ekibi Flamengo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ancak, Fenerbahçe'nin Bruno Henrique'ye en kısa zamanda kavuşması bekleniyor.

Bruno Henrique comemora, Flamengo x Olimpia, quartas Copa Libertadores, 18082021
Getty Images