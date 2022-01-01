CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Bruno Henrique'ye kavuşuyor

Fenerbahçe, Abdülkerim'in peşinde
Fanatik, Fenerbahçe ’nin savunma için ilk adayının Abdülkerim Bardakçı olduğu yazdı.
Solak olan, oyun kurulumuna destek veren, sezonu 5 gol, 4 asistle kapatan 27 yaşındaki savunmacı için Konyaspor’a ilk teklif yapılacak.
Yeşil-Beyazlılar, daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız futbolcusu için kapıyı 5 milyon Euro’dan açıyor.
Fenerbahçe, Bruno Henrique'ye kavuşuyor
NTV Spor'a göre, her iki kanatta da forma giyen Bruno Henrique için oyuncunun temsilcisi ve kulübü Flamengo ile temas kuruldu.
31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un transfer adayları arasında liste başı isimlerden.
Bruno Henrique’nin Brezilya ekibi Flamengo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Ancak, Fenerbahçe'nin Bruno Henrique'ye en kısa zamanda kavuşması bekleniyor.