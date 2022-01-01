CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Eden Hazard'ı istedi

Defensa Central'da yer alan habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu sık sık tartışma konusu olan Belçikalı yıldız Eden Hazard'ım kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

İddialara göre Fenerbahçe, 3 milyon euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, Sarı-Lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.