Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Eden Hazard'ı istedi

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Eden Hazard 2022-23
Getty

Messi'nin yerine Griezmann

2022-09-11T06:14:07.649Z

Fichajes, Paris Saint-Germain'in önümüzdeki yaz Antoine Griezmann için hareket edeceğini iddia ediyor.

Ligue 1 şampiyonu, Messi'yi 2023 yazından yeni bir sözleşme imzalamaya ikna edemezse onun yerini Fransız forvet ile doldurabilir.

Antoine Griezmann Atletico
Getty Images

Fenerbahçe, Eden Hazard'ı istedi

2022-09-11T06:11:49.209Z

Defensa Central'da yer alan habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu sık sık tartışma konusu olan Belçikalı yıldız Eden Hazard'ım kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

İddialara göre Fenerbahçe, 3 milyon euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, Sarı-Lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.

20220723_Hazard
(C)Getty images