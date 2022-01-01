CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Eden Hazard'ı istedi

Messi'nin yerine Griezmann
Fichajes, Paris Saint-Germain'in önümüzdeki yaz Antoine Griezmann için hareket edeceğini iddia ediyor.
Ligue 1 şampiyonu, Messi'yi 2023 yazından yeni bir sözleşme imzalamaya ikna edemezse onun yerini Fransız forvet ile doldurabilir.
Fenerbahçe, Eden Hazard'ı istedi
Defensa Central'da yer alan habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Real Madrid'deki durumu sık sık tartışma konusu olan Belçikalı yıldız Eden Hazard'ım kadrosuna katmak için teklifte bulundu.
İddialara göre Fenerbahçe, 3 milyon euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, Sarı-Lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.