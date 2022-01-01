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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'den Aleksandar Pesic'e teklif

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Fatih Karagumruk vs Fenerbahce. 12.22.2021
AA

Dembele, Barcelona'da kalmak istiyor

2022-01-27T05:43:19.319Z

Sport, Ousmane Dembele'nin Barcelona'da kalıp kendini kanıtlamaya kararlı olduğunu bildirdi.

Fransız oyuncunun menajerleri salı günü teknik direktör Xavi ile bir araya gelerek kulübe olan bağlılıklarını ve sözleşmenin bu yazın ötesine taşınma arzusunu vurguladı.

OUSMANE DEMBELE BARCELONA
Getty Images

Ralf Rangnick, Manchester United'da kalıcı olabilir

2022-01-27T05:36:25.752Z

The Sun'a göre Manchester United, menajer aramasını askıya aldı ve Ralf Rangnick'i kalıcı olarak göreve getirmeyi düşünüyor.

Alman menajer kulüpte güçlü bir başlangıç yaptı ve işi hak edip etmediğini göstermek için sezon sonuna kadar ona süre verilecek.

20220115 Ralf Rangnick
Getty Images

Fenerbahçe'den Aleksandar Pesic'e teklif

2022-01-27T05:30:02.613Z

Fotomaç'ın haberine göre, golcü arayan Fenerbahçe, Aleksandar Pesic için Fatih Karagümrük'e yeni bir öneri sundu.

Sarı- lacivertliler, stopere takviye yapmak isteyen İstanbul ekibine Marcel Tisserand'ı sezon sonuna kadar kiralamayı teklif etti.

Fenerbahçe'nin ayrıca 2 milyon euro da bonservis ücreti önerdiği gelen bilgiler arasında.

Aleksandar Pesic Fatih Karagumruk
AA