CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'den Aleksandar Pesic'e teklif

The Sun'a göre Manchester United, menajer aramasını askıya aldı ve Ralf Rangnick'i kalıcı olarak göreve getirmeyi düşünüyor.

Alman menajer kulüpte güçlü bir başlangıç yaptı ve işi hak edip etmediğini göstermek için sezon sonuna kadar ona süre verilecek.