Pjanic, salı günü Barcelona'dan ayrılacak
Fabrizio Romano, Miralem Pjanic'in Barcelona'daki kariyerine salı günü son verebileceğini bildirdi.
Orta saha oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri tarafı Sharjah FC ile üç yıllık bir anlaşmayı görüşmek üzere uçmaya hazırlanıyor.
Kovacic, Chelsea'ye Gvardiol'u önerdi
Chelsea orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, yaz transfer döneminde RB Leipzig defans oyuncusu Josko Gvardiol'ü tavsiye ettiğini açıkladı.
Gazetecilere verdiği demeçte, "Kulüpte bana Josko'yu sordular, onlara iyi olduğunu anlattım. Futbolu hakkında bir şey söylememe gerek yok, nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorlar ve karakteri mükemmel.
"Millî takımda oynamak için ne kadar istekli olduğunu gördüm, önünde harika bir kariyer var ve umarım bir gün kulüpte birlikte oynarız" dedi.
Fenerbahçe'den Bakambu hamlesi
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmadığı için mutsuz olan Cedric Bakambu ile temas kurdu.
Yıldız futbolcu, daha önce Süper Lig'de Bursaspor forması da giymişti.