Chelsea orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, yaz transfer döneminde RB Leipzig defans oyuncusu Josko Gvardiol'ü tavsiye ettiğini açıkladı.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Kulüpte bana Josko'yu sordular, onlara iyi olduğunu anlattım. Futbolu hakkında bir şey söylememe gerek yok, nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorlar ve karakteri mükemmel.

"Millî takımda oynamak için ne kadar istekli olduğunu gördüm, önünde harika bir kariyer var ve umarım bir gün kulüpte birlikte oynarız" dedi.