CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe 'de gözler İtalyan golcü Andrea Belotti 'de

Dani Alves, seçenekleri değerlendiriyor
Barcelona'da altı ay geçirdikten sonra Dani Alves, bir kez daha serbest oyuncu ve Brezilya'nın kasım ayında Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda olmak istiyor.
Brezilyalı yıldız, Athletico Paranaense ile sözleşme imzalamaya yakın görünüyor.
Ancak Coritiba Başkanı, 39 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler yapıyor ve bu transferde öne çıkan takımlardan birisi olarak göze çarpıyor.
PSG, Chelsea'nin ilgisinden sonra Neymar'la sözleşme yeniledi
Brezilya forvetin, Parc des Princes'ten ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.
Neymar, kendisini 2027 yılına kadar kulüpte tutacak yeni bir sözleşme imzaladı ve Paris Saint-Germain'de kalma kararlılığının altını çizdi.
Sport; PSG'nin Chelsea'nin Neymar'la bariz bir şekilde ilgilenmesinin ardından Brezilyalı yıldızla sözleşme uzattığını bildirdi.
Galatasaray, Pedro transferinde bir adım önde
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cagliari'nin yıldızı Joao Pedro için İspanyol ekibi Valencia da devreye girdi.
30 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis ücreti kazanmayı amaçlıyor.
Cagliari, gelecek en yüksek teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor, ancak son karar Joao Pedro'ya bırakılacak.
Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Joao Pedro ile İtalyan ekipleri Torino ve Monza'nın da ilgileniyor, ancak Galatasaray'ın bir adım önde bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu; 13 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de gözler Belotti'de
Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertli ekip, İtalyan golcüye ilk teklifini yaptı.
Fenerbahçe, Belotti'yi isteyen tek takım değil. Fransa Ligue 1 ekibi Monaco da golcü oyuncuyu transfer etme amacında.
Fenerbahçe taraftarı, Belotti'yi çok istiyor ve oyuncunun sosyal medya hesabına birçok mesaj atarak onu İstanbul'a gelmeye ikna etmeye çalışıyor.
2015 yılından bu yana Torino'da oynayan Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta 8 gol atarken 1 asistlik katkıda bulundu.