CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe 'de gözler İtalyan golcü Andrea Belotti 'de

Barcelona'da altı ay geçirdikten sonra Dani Alves, bir kez daha serbest oyuncu ve Brezilya'nın kasım ayında Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda olmak istiyor.

Brezilyalı yıldız, Athletico Paranaense ile sözleşme imzalamaya yakın görünüyor.

Ancak Coritiba Başkanı, 39 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler yapıyor ve bu transferde öne çıkan takımlardan birisi olarak göze çarpıyor.