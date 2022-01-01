CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de forvete üç aday

Everton'ın Gueye transferi olası görünmüyor

Daily Mail'in haberine göre Everton, RB Salzburg orta saha oyuncusu Mohamed Camara'yı hedef alacak.

Toffees, Idrissa Gana Gueye ile yeniden sözleşme imzalayamadığı için Camara'ya döndü.

Kulüp, PSG ile bir anlaşma imzalamaya çalışmıştı, ancak şu anda RB Salzburg yıldızına odaklanmış durumdalar ve bu transferi rafa kaldırdılar.