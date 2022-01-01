CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de forvete üç aday

Everton'ın Gueye transferi olası görünmüyor
Daily Mail'in haberine göre Everton, RB Salzburg orta saha oyuncusu Mohamed Camara'yı hedef alacak.
Toffees, Idrissa Gana Gueye ile yeniden sözleşme imzalayamadığı için Camara'ya döndü.
Kulüp, PSG ile bir anlaşma imzalamaya çalışmıştı, ancak şu anda RB Salzburg yıldızına odaklanmış durumdalar ve bu transferi rafa kaldırdılar.
Fenerbahçe, üç golcüden hangisini seçecek?
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Maxi Gomez için 12 milyon euro isteyen Valencia ile son bir görüşme yapacak.
Leipzig’de 5. alternatif konumuna düşen Sörloth konusunda yeni bir girişim yapılabilir.
Menajerler ise geçen sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi’yi önerdi.
Sarı-lacivertlilerin üç golcü adayından biriyle sözleşme imzalaması bekleniyor.