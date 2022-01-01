CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de rota Salih Özcan

Todofichajes'e göre Arsenal ile Manchester City, Gabriel Jesus için 65 milyon Dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Topçular'ın patronu Mikel Arteta, ocak ayında Pieree-Emerick Aubameyang'ın ayrılmasının ve muhtemelen bu yaz Alexandre Lacazette'in de gidecek olması nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.

City; Brezilyalı forvetten kazanacağı parayı, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için harcayacak.