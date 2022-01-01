Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de rota Salih Özcan

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Salih Özcan 1. FC Köln 2020/21
Getty

Arsenal ile Jesus anlaştı

2022-04-30T06:23:27.276Z

Todofichajes'e göre Arsenal ile Manchester City, Gabriel Jesus için 65 milyon Dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Topçular'ın patronu Mikel Arteta, ocak ayında Pieree-Emerick Aubameyang'ın ayrılmasının ve muhtemelen bu yaz Alexandre Lacazette'in de gidecek olması nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.

City; Brezilyalı forvetten kazanacağı parayı, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için harcayacak.

Gabriel Jesus Manchester City 2022
Getty Images

Torino'da hedef Rıdvan Yılmaz

2022-04-30T06:17:56.535Z

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a resmi transfer teklifi geldi.

İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro ve artı 1 milyon euro bonus olmak üzere teklifini iletti.

Torino'nun ayrıca, Siyah-Beyazlı ekibe bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi önerdi.

Rıdvan Yılmaz
Getty

Fenerbahçe'de rota Salih Özcan

2022-04-30T06:10:21.753Z

Fanatik, Köln ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Salih Özcan'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün onay vermesi halinde transfer edileceğini yazdı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti.

Salih, Almanya Bundesliga'da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

GER ONLY Salih Özcan
Imago Images