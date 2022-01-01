CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de rota Salih Özcan

Arsenal ile Jesus anlaştı
Todofichajes'e göre Arsenal ile Manchester City, Gabriel Jesus için 65 milyon Dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Topçular'ın patronu Mikel Arteta, ocak ayında Pieree-Emerick Aubameyang'ın ayrılmasının ve muhtemelen bu yaz Alexandre Lacazette'in de gidecek olması nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.
City; Brezilyalı forvetten kazanacağı parayı, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için harcayacak.
Torino'da hedef Rıdvan Yılmaz
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a resmi transfer teklifi geldi.
İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro ve artı 1 milyon euro bonus olmak üzere teklifini iletti.
Torino'nun ayrıca, Siyah-Beyazlı ekibe bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi önerdi.
Fenerbahçe'de rota Salih Özcan
Fanatik, Köln ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Salih Özcan'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün onay vermesi halinde transfer edileceğini yazdı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti.
Salih, Almanya Bundesliga'da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.