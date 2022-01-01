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Canlı transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de kale Sinan Bolat'a emanet

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Sinan Bolat Turkey
AA

Eljif Elmas'a Milano devleri talip

2022-03-22T05:39:21.154Z

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu, yeni sezonda Milano'da forma giyebilir.

Fanatik'in haberine göre hem Inter hem de Milan, Eljif Elmas ile ilgileniyor. Napoli ise bonservis bedeli olarak yaklaşık 35 milyon Euro belirlemiş durumda.

Eljif Elmas Macedonia North WCQ 2022
Getty Images

Galatasaray, Kerem'in alternatifini buldu

2022-03-22T05:36:13.780Z

Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla ilk kez milli takıma davet edilen Doğukan Sinik gelecek seon Galatasaray forması giyebilir.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılı takım Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması durumunda Doğukan Sinik'e imza attırabilir.

Dogukan Sinik Antalyaspor Goal Celebration vs. Goztepe 01/09/21
AA

Sinan Bolat, Fenerbahçe yolunda

2022-03-22T05:31:47.483Z

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Gent forması giyen milli file bekçisi Sinan Bolat ile anlaşmaya yakın.

Berke Özer'in takımdan ayrılacağının açıklanmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takım, Sinan Bolat ile milli aranın ardından görüşmeyi planlıyor.