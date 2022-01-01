Canlı transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de kale Sinan Bolat'a emanet

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu, yeni sezonda Milano'da forma giyebilir.

Fanatik'in haberine göre hem Inter hem de Milan, Eljif Elmas ile ilgileniyor. Napoli ise bonservis bedeli olarak yaklaşık 35 milyon Euro belirlemiş durumda.