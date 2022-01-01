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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de hedef Dzeko

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Edin Dzeko Inter Verona Serie A 09042022
Getty

Lewandowski, Barça'yı istiyor

2022-05-14T06:28:05.132Z

Sport'un haberine göre; Robert Lewandowski, Bayern Münih yönetimine Barcelona'ya transfer olmak istediğini bildirdi.

Alman ekibiyle 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Polonyalı golcünün kontrat yenilemek istemediği ortaya çıkmıştı.

Lewandowski
Getty Images

Nwakaeme'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt

2022-05-14T06:25:04.476Z

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Nwaekeme ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı.

Bordo mavililer, Nijeryalı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro'dan iki senelik kontrat önerdi, fakat Nwakaeme bu teklifi kabul etmedi.

Nwakaeme Abdullah Avcı Trabzonspor
AA

Beşiktaş, Sörloth için şartları zorluyor

2022-05-14T06:21:41.609Z

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Alexander Sörloth arasındaki pazarlıklarda önemli ilerleme kaydedildi.

Beşiktaş, Norveçli golcüye yılılk 2.5 milyon euro'dan üç senelik sözleşme teklif etti. Sörloth ise Real Sociedad'daki maaşı olan 3.5 milyon euro'da diretiyor.

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(C)Getty Images

Jorge Jesus, Dzeko'yu istiyor

2022-05-14T06:17:59.943Z

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus forvet hattına Edin Dzeko'yu getirmek istiyor.

Bosnalı golcünün maliyetli olması nedeniyle Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirebilmek için satışlardan gelecek gelire güveniyor.

Sarı lacivertli kulüp Avrupa'da birçok talibi bulunan Attila Szalai ve Dimitrios Pelkas'ı satmaya sıcak bakıyor.