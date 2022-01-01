CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de hedef Dzeko

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Nwaekeme ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı.

Bordo mavililer, Nijeryalı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro'dan iki senelik kontrat önerdi, fakat Nwakaeme bu teklifi kabul etmedi.