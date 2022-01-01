CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de hedef Dzeko

Lewandowski, Barça'yı istiyor
Sport'un haberine göre; Robert Lewandowski, Bayern Münih yönetimine Barcelona'ya transfer olmak istediğini bildirdi.
Alman ekibiyle 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Polonyalı golcünün kontrat yenilemek istemediği ortaya çıkmıştı.
Nwakaeme'den Trabzonspor'a olumsuz yanıt
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Nwaekeme ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı.
Bordo mavililer, Nijeryalı oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro'dan iki senelik kontrat önerdi, fakat Nwakaeme bu teklifi kabul etmedi.
Beşiktaş, Sörloth için şartları zorluyor
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Alexander Sörloth arasındaki pazarlıklarda önemli ilerleme kaydedildi.
Beşiktaş, Norveçli golcüye yılılk 2.5 milyon euro'dan üç senelik sözleşme teklif etti. Sörloth ise Real Sociedad'daki maaşı olan 3.5 milyon euro'da diretiyor.
Jorge Jesus, Dzeko'yu istiyor
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus forvet hattına Edin Dzeko'yu getirmek istiyor.
Bosnalı golcünün maliyetli olması nedeniyle Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirebilmek için satışlardan gelecek gelire güveniyor.
Sarı lacivertli kulüp Avrupa'da birçok talibi bulunan Attila Szalai ve Dimitrios Pelkas'ı satmaya sıcak bakıyor.