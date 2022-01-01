CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Benfica formasını giyen Haris Seferovic transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Seferovic'i kadrosuna kattı
NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Haris Seferovic’i 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Benfica ile anlaşmaya vardı.
Seferovic'in satın alma opsiyonu, oynayacağı maç sayısına bağlı olarak devreye girecek.
Fenerbahçe, Plea transferini bitiriyor
Fanatik'e göre; Alassane Plea'ya 3 yıl için senelik 2.5 milyon Euro vermeyi planlayan Fenerbahçe, 5 milyon Euro bonservis isteyen Almanlar'dan indirim bekliyor. Takımların ortak noktada buluşmaları durumunda, transfer resmiyet kazanacak.
Berisha ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King ve Serdar Dursun'un bulunduğu forvet hattına M'Gladbach'tan Alassane Plea'yı katacak.
29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Galatasaray'a Diawara'dan müjde
Galatasaray, Diawara'yı kiralayıp, satın alma maddesinin opsiyonlu olmasını amaçlıyor. Roma ise süreci net şekilde sonlandırmayı istiyor.
Fanatik; bu madde üzerinde uzlaşma sağlanırsa, Diawara'nın Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu yazdı.
Kamp kadrosuna alınmayan Gineli ön liberodan kendisine kulüp bulması istendi. Galatasaraylı yöneticilerin, Roma ile geçen hafta boyunca 2 kez görüşme yaptı ve tekrar harekete geçti.
Amadou Diawara, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakıldı.