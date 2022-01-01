CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Benfica formasını giyen Haris Seferovic transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Diawara'yı kiralayıp, satın alma maddesinin opsiyonlu olmasını amaçlıyor. Roma ise süreci net şekilde sonlandırmayı istiyor.

Fanatik; bu madde üzerinde uzlaşma sağlanırsa, Diawara'nın Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu yazdı.

Kamp kadrosuna alınmayan Gineli ön liberodan kendisine kulüp bulması istendi. Galatasaraylı yöneticilerin, Roma ile geçen hafta boyunca 2 kez görüşme yaptı ve tekrar harekete geçti.

Amadou Diawara, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakıldı.