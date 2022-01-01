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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe başkanı Ali Koç harekete geçti: Löw'de PSG sıkıntısı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ali Koc Joachim Low Fenerbahce GFX
AA/Getty

Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta kalmak istiyor 👀

2022-01-17T06:52:18.888Z

Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul'da olmaktan ve Beşiktaş'da oynamaktan mutlu olan Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek istemiyor.

Boşnak yıldızın takımı benimsemesi ve disiplinli çalışması başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik ekibi memnun ediyor. Pjanic'in kalmak istemesi nedeniyle Çebi, Barcelona ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Miralem Pjanic at Besiktas Training
Depo Photos

Erling Haaland gelirse Benzema gidecek 👇

2022-01-17T06:17:04.486Z

El Nacional'ın haberine göre; Karim Benzema, Real Madrid'e Erling Haaland ile anlaşmaları halinde kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

Ancak Haaland yerine Kylian Mbappe'yi transfer ederlerse Fransa'daki takım arkadaşıyla iyi bir ilişkiye sahip olduğu için kulüpte kalacak.

Karim Benzema, Real Madrid 2021-22
Getty

İsmail Kartal'dan 'acil' transfer çağrısı 👀

2022-01-17T06:07:39.774Z

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oynanan tek maçın ardından çözümü 'transfer' olarak işaret etti.

Sarı-lacivertli yönetim ise Aaron Boupendza ve Toni Lato için girişimlerini hızlandırdı. Ayrıca River Plate forması giyen Fabrizio Angileri de sarı-lacivertliler'de gündeme geldi.

Toni Lato - Valencia
Toni Lato - Valencia

Adana Demirspor, Jordon Ibe ile anlaştı 👇

2022-01-17T05:32:20.362Z

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor Liverpool ve Bournemouth forması giyen Jordon Ibe ile her konuda anlaşmaya vardı.

Jordon Ibe sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Resmi imza henüz atılmadı. Son prosedürler tamamlanıyor.

Jordon Ibe of Liverpool
Clive Brunskill/Getty Images

Önder Karaveli, Musa Gurbanli'yi istedi 👀

2022-01-17T05:30:28.626Z

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi siyah-beyazlılar'a istedi.

19 yaşındaki Gurbanli bu sezon Azerbaycan Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç harekete geçti: Löw'de PSG sıkıntısı 👀

2022-01-17T05:26:14.248Z

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; PSG sezon sonunda Mauricio Pochettino'nun yerine getirmek için adaylardan biri olarak Joachim Löw'ü görüyor. Löw'ün Fenerbahçe'ye henüz cevap vermemesinin sebebi olarak da bu gösterildi.

Başkan Ali Koç ise acil olarak Almanya'da Löw ile buluşacak. Fenerbahçe, Alman teknik direktörün her isteğini kabul etti. Almanya'da yapılacak görüşme kritik önem taşıyor.

Joachim Löw
Getty