CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe başkanı Ali Koç harekete geçti: Löw'de PSG sıkıntısı

Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta kalmak istiyor 👀
Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul'da olmaktan ve Beşiktaş'da oynamaktan mutlu olan Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek istemiyor.
Boşnak yıldızın takımı benimsemesi ve disiplinli çalışması başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik ekibi memnun ediyor. Pjanic'in kalmak istemesi nedeniyle Çebi, Barcelona ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Erling Haaland gelirse Benzema gidecek 👇
El Nacional'ın haberine göre; Karim Benzema, Real Madrid'e Erling Haaland ile anlaşmaları halinde kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.
Ancak Haaland yerine Kylian Mbappe'yi transfer ederlerse Fransa'daki takım arkadaşıyla iyi bir ilişkiye sahip olduğu için kulüpte kalacak.
İsmail Kartal'dan 'acil' transfer çağrısı 👀
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oynanan tek maçın ardından çözümü 'transfer' olarak işaret etti.
Sarı-lacivertli yönetim ise Aaron Boupendza ve Toni Lato için girişimlerini hızlandırdı. Ayrıca River Plate forması giyen Fabrizio Angileri de sarı-lacivertliler'de gündeme geldi.
Adana Demirspor, Jordon Ibe ile anlaştı 👇
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor Liverpool ve Bournemouth forması giyen Jordon Ibe ile her konuda anlaşmaya vardı.
Jordon Ibe sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Resmi imza henüz atılmadı. Son prosedürler tamamlanıyor.
Önder Karaveli, Musa Gurbanli'yi istedi 👀
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi siyah-beyazlılar'a istedi.
19 yaşındaki Gurbanli bu sezon Azerbaycan Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç harekete geçti: Löw'de PSG sıkıntısı 👀
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; PSG sezon sonunda Mauricio Pochettino'nun yerine getirmek için adaylardan biri olarak Joachim Löw'ü görüyor. Löw'ün Fenerbahçe'ye henüz cevap vermemesinin sebebi olarak da bu gösterildi.
Başkan Ali Koç ise acil olarak Almanya'da Löw ile buluşacak. Fenerbahçe, Alman teknik direktörün her isteğini kabul etti. Almanya'da yapılacak görüşme kritik önem taşıyor.