CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe başkanı Ali Koç harekete geçti: Löw'de PSG sıkıntısı

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; PSG sezon sonunda Mauricio Pochettino'nun yerine getirmek için adaylardan biri olarak Joachim Löw'ü görüyor. Löw'ün Fenerbahçe'ye henüz cevap vermemesinin sebebi olarak da bu gösterildi.

Başkan Ali Koç ise acil olarak Almanya'da Löw ile buluşacak. Fenerbahçe, Alman teknik direktörün her isteğini kabul etti. Almanya'da yapılacak görüşme kritik önem taşıyor.