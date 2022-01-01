CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu

Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, bu doğrultuda forvet bölgesine takviye yapacak.

Gomis ve Diagne ile yolların ayrılması beklenirken bu iki oyuncunun yerine gelecek isim de belli oldu. A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar bonservisi Krasnodar'da olan Erik Botheim için çalışmalara başladı.