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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Artem Dovbyk, Dnipro
Getty Images

Tottenham, Richarlison'u duyurdu

2022-07-01T08:39:58.637Z

Raphinha'da transfer çıkmazı

2022-07-01T05:36:28.731Z

Galatasaray'dan Botheim hamlesi

2022-07-01T05:31:43.948Z

Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, bu doğrultuda forvet bölgesine takviye yapacak.

Gomis ve Diagne ile yolların ayrılması beklenirken bu iki oyuncunun yerine gelecek isim de belli oldu. A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar bonservisi Krasnodar'da olan Erik Botheim için çalışmalara başladı.

Erik Botheim Roma Bodo/Glimt Conference
Getty

Alparslan Öztürk, Eyüpspor'da

2022-07-01T05:30:14.357Z

Kanarya'dan forvete takviye

2022-07-01T05:23:22.324Z

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lincoln, Bruma ve Emre Mor'a imza attırırken santrafor bölgesine takviye çalışmaları da sürüyor.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dnipro'nun forveti Dovbyk'e kancayı taktı. Fenerbahçe, oyuncuyu kiralamak isterken bunun için Dnipro'ya 1 milyon euro önerildi.

dovbyk ucraina scozia
Getty Images