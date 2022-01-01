CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu

Tottenham, Richarlison'u duyurdu
RESMÎ: Richarlison, kendisini 2027'ye kadar Tottenham'a bağlayan sözleşmeye imza attı. ✍️pic.twitter.com/WhRCLgwUQ2— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 1, 2022
Lyon, Tolisso'yu açıkladı
🚨 RDV dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube pour suivre, en direct, la conférence de presse de présentation de @CorentinTolisso ! 🖖— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022
➡ https://t.co/nEg0r6ufCU ⬅#Tolisso2027 #MadeInOL 🔴🔵 pic.twitter.com/hGvMPGmPaZ
Raphinha'da transfer çıkmazı
Raphinha, Barcelona'ya gitmek istiyor ancak Leeds, oyuncuyu daha yüksek teklif veren Chelsea'ye satmayı düşünüyor ⚖️ pic.twitter.com/IKy9EuWshm— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 30, 2022
Galatasaray'dan Botheim hamlesi
Okan Buruk'un eline iyi bir kadro vermenin planlarını yapan Galatasaray, bu doğrultuda forvet bölgesine takviye yapacak.
Gomis ve Diagne ile yolların ayrılması beklenirken bu iki oyuncunun yerine gelecek isim de belli oldu. A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar bonservisi Krasnodar'da olan Erik Botheim için çalışmalara başladı.
Alparslan Öztürk, Eyüpspor'da
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk! 🦁— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 30, 2022
Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ✍️
Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛 pic.twitter.com/5wbeNeZsfZ
Kanarya'dan forvete takviye
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lincoln, Bruma ve Emre Mor'a imza attırırken santrafor bölgesine takviye çalışmaları da sürüyor.
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dnipro'nun forveti Dovbyk'e kancayı taktı. Fenerbahçe, oyuncuyu kiralamak isterken bunun için Dnipro'ya 1 milyon euro önerildi.