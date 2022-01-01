CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de Ali Koç, Joachim Löw ile görüştü

Fanatik gazetesinin haberine göre; Fatih Terim'e önce yardımcı olarak önerilen, ancak tecrübeli hocanın veto ettiği, yollar ayrıldıktan sonra da takımın başına getirilen Domenec Torrent, Galatasaray'da kalıcı değil.

2023'e kadar anlaşma sağlanan Torrent'in yerine yeni sezonda PSV'nin teknik patronu Roger Schdmidt düşünülüyor.

İspanyol teknik adam için de farklı bir rol planları yapılırken bu sezon alınacak sonuçlar gidişatta etkin rol oynayacak.