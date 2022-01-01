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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de Ali Koç, Joachim Löw ile görüştü

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ali Koc Joachim Low Fenerbahce GFX
AA/Getty

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya gidiyor 👇

2022-01-12T07:37:05.932Z

Emirhan İlkhan'a Barcelona kancası 👀

2022-01-12T06:13:33.292Z

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar'ın genç yıldız adayının performansı Katalan devinin dikkatini çekti.

Barça yetkilileri, 17 yaşındaki Emirhan için Türkiye'ye geliyor.

Emirhan Ilkhan Besiktas vs. Antalyaspor 01/05/22
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Beşiktaş'ın hedefi öz kaynaklar 👇

2022-01-12T06:01:10.607Z

Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç: Dönmek istiyorum

2022-01-12T05:57:48.071Z

Vedat Muriç ve eşi Edibe Muriç, Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programına katıldı.

Edibe Muriç, "Vedat elime mikrofonu almamı istemedi! Roma’da asla memnun değilim. İstanbul’a dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Edibe Muriç, Eser Yenenler’in, “Kimin aklını okumak isterdin?” sorusuna ise, “Ben açıkçası Ali Koç’un aklını okumak isterdim” yanıtını verdi.

Domenec Torrent, Galatasaray'da kalıcı değil 👀

2022-01-12T05:54:19.625Z

Fanatik gazetesinin haberine göre; Fatih Terim'e önce yardımcı olarak önerilen, ancak tecrübeli hocanın veto ettiği, yollar ayrıldıktan sonra da takımın başına getirilen Domenec Torrent, Galatasaray'da kalıcı değil. 

2023'e kadar anlaşma sağlanan Torrent'in yerine yeni sezonda PSV'nin teknik patronu Roger Schdmidt düşünülüyor. 

İspanyol teknik adam için de farklı bir rol planları yapılırken bu sezon alınacak sonuçlar gidişatta etkin rol oynayacak.

Burak Elmas, Domenec Torrent
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Ali Koç, Joachim Löw ile görüştü 👇

2022-01-12T05:50:31.201Z

Fotomaç'ın haberine göre; Ali Koç dün özel uçağıyla Almanya'ya giderek Joachim Löw ile bir araya geldi.

Fenerbahçe başkanı, projeler ve gelecek planlarını anlatarak Löw'ü ikna etmeye çalışırken Alman çalıştırıcı kararını ilerleyen günlerde verecek.

Fenerbahçe'de Löw ikna edilemezse rota Jorge Jesus, Slaven Bilic ve Kovac'a dönecek.

Joachim Low Germany
Getty Images