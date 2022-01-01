CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe'de Ali Koç, Joachim Löw ile görüştü

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya gidiyor 👇
🚨 Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferi için prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncunun menajeri Rus kulübü ile her konuda anlaşmaya varırken, kulüplerin de kısa süre içerisinde protokol imzalaması bekleniyor.@yunusemresel pic.twitter.com/afFMKVXFTu— Sabah Spor (@sabahspor1) January 12, 2022
Emirhan İlkhan'a Barcelona kancası 👀
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar'ın genç yıldız adayının performansı Katalan devinin dikkatini çekti.
Barça yetkilileri, 17 yaşındaki Emirhan için Türkiye'ye geliyor.
Beşiktaş'ın hedefi öz kaynaklar 👇
⚫️ Beşiktaş yönetimi yüksek maliyetli futbolcuları kadroya dahil etmek yerine öz kaynaklardan daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar, yetenekli gençleri parlatıp Avrupa’ya gönderecek. Böylece kulüp, ekonomik açıdan da rahatlamış olacak.@sahinogluogun pic.twitter.com/KMePM3jBYt— Sabah Spor (@sabahspor1) January 12, 2022
Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç: Dönmek istiyorum
Vedat Muriç ve eşi Edibe Muriç, Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programına katıldı.
Edibe Muriç, "Vedat elime mikrofonu almamı istemedi! Roma’da asla memnun değilim. İstanbul’a dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Edibe Muriç, Eser Yenenler’in, “Kimin aklını okumak isterdin?” sorusuna ise, “Ben açıkçası Ali Koç’un aklını okumak isterdim” yanıtını verdi.
Domenec Torrent, Galatasaray'da kalıcı değil 👀
Fanatik gazetesinin haberine göre; Fatih Terim'e önce yardımcı olarak önerilen, ancak tecrübeli hocanın veto ettiği, yollar ayrıldıktan sonra da takımın başına getirilen Domenec Torrent, Galatasaray'da kalıcı değil.
2023'e kadar anlaşma sağlanan Torrent'in yerine yeni sezonda PSV'nin teknik patronu Roger Schdmidt düşünülüyor.
İspanyol teknik adam için de farklı bir rol planları yapılırken bu sezon alınacak sonuçlar gidişatta etkin rol oynayacak.
Ali Koç, Joachim Löw ile görüştü 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Ali Koç dün özel uçağıyla Almanya'ya giderek Joachim Löw ile bir araya geldi.
Fenerbahçe başkanı, projeler ve gelecek planlarını anlatarak Löw'ü ikna etmeye çalışırken Alman çalıştırıcı kararını ilerleyen günlerde verecek.
Fenerbahçe'de Löw ikna edilemezse rota Jorge Jesus, Slaven Bilic ve Kovac'a dönecek.