CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Everton Soares Flamengo'ya, Bruno Henrique Fenerbahçe'ye

Fanatik'e göre, Flamengo’da yaşanan son gelişmeler, bu transferin bitme ihtimalini artırdı. Brezilya ekibi, adı sarı-lacivertli ekiple de anılan Benfica’nın kanat oyuncusu Everton için kiralama teklifi yapmıştı.

Ancak oyuncu bunu geri çevirmişti. Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Flamengo bu kez de başarılı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti ve Benfica ile 14 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Everton’ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Brezilya basınına göre Flamengo’nun bu hamlesi, Bruno Henrique’nin yerini doldurmaya yönelik olarak atıldı.

Flamengo'nun Everton transferi sonrası Bruno’nun takımdan ayrılmasına onay verilecek ve 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe’ye transfer olacak.

Flamengo Yönetimi’ne iletmişti. Kırmızı-siyahlı ekibin, Everton’a imzayı attırdıktan sonra Bruno için Fenerbahçe'yi Brezilya’ya davet etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transferi 3-4 milyon Euro civarına bitirmek istiyor.