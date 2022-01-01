CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Everton Soares Flamengo'ya, Bruno Henrique Fenerbahçe'ye

City, Kalvin Phillips için teklifini hazırladı
The Athletic'e göre Leeds United, Manchester City'nin Kalvin Phillips için bir teklif yapmak niyetinde olduğunun farkında.
Premier Lig şampiyonu, 45 milyon Sterlin ile 50 milyon sterlin arasında bir anlaşmanın sağlanabileceğine inanıyor.
Ve Manchester'da, Phillips için böyle bir teklif yapıldığı takdirde takıma dahil olacağı düşünülüyor.
Arsenal ile United arasında Vitinha yarışı başladı
Record'a göre Arsenal, Vitinha için yarışa girdi ve onunla sözleşme imzalamak için 35 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesini ödemeye hazır.
Manchester United ve Barcelona'nın da 22 yaşındaki oyuncuyu istedikleri biliniyor.
Ancak, Kırmızı Şeytanlar bu yarışta bir adım önde bulunuyor.
Bayern, Mane için 40 milyon Euro teklif etti
Bild'e göre Bayern Münih, Sadio Mane için üçüncü teklifini iletti.
Bundesliga ekibi, son teklifinde Liverpool'un Senegalli yıldızı için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Bayern, böylece Mane transferini mutlu bir şekilde sonlandırmayı planlıyor.
City, Bernardo Silva takas planıyla De Jong yarışına girdi
Manchester City, Manchester United'a Frenkie de Jong transferi için meydan okuyabilir.
Mundo Deportivo'ya göre, Premier Lig ekibi Hollandalı orta saha oyuncusunu almaya hevesli ve anlaşmanın bir parçası olarak Bernardo Silva'yı teklif ederek Barça'yı ikna etmeye çalışacak.
Everton Flamengo'ya, Bruno Fenerbahçe'ye
Fanatik'e göre, Flamengo’da yaşanan son gelişmeler, bu transferin bitme ihtimalini artırdı. Brezilya ekibi, adı sarı-lacivertli ekiple de anılan Benfica’nın kanat oyuncusu Everton için kiralama teklifi yapmıştı.
Ancak oyuncu bunu geri çevirmişti. Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Flamengo bu kez de başarılı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti ve Benfica ile 14 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.
Everton’ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Brezilya basınına göre Flamengo’nun bu hamlesi, Bruno Henrique’nin yerini doldurmaya yönelik olarak atıldı.
Flamengo'nun Everton transferi sonrası Bruno’nun takımdan ayrılmasına onay verilecek ve 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe’ye transfer olacak.
Flamengo Yönetimi’ne iletmişti. Kırmızı-siyahlı ekibin, Everton’a imzayı attırdıktan sonra Bruno için Fenerbahçe'yi Brezilya’ya davet etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, bu transferi 3-4 milyon Euro civarına bitirmek istiyor.
Moussa Sissoko, Fenerbahçe'ye önerildi
Fanatik, orta saha arayışındaki Fenerbahçe’nin İngiltere’den teklif aldığını yazdı.
Watford ile Premier Lig’den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.
Fransız yıldız, daha önce de Kanarya’nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro’ya Watford’a gitti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus’a sunacak.
Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.