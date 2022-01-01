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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Everton Soares Flamengo'ya, Bruno Henrique Fenerbahçe'ye

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Jorge Jesus Bruno Henrique 2019
Getty Images

City, Kalvin Phillips için teklifini hazırladı

2022-06-15T09:57:46.593Z

The Athletic'e göre Leeds United, Manchester City'nin Kalvin Phillips için bir teklif yapmak niyetinde olduğunun farkında.

Premier Lig şampiyonu, 45 milyon Sterlin ile 50 milyon sterlin arasında bir anlaşmanın sağlanabileceğine inanıyor.

Ve Manchester'da, Phillips için böyle bir teklif yapıldığı takdirde takıma dahil olacağı düşünülüyor.

Kalvin Phillips, England training
Getty

Arsenal ile United arasında Vitinha yarışı başladı

2022-06-15T09:55:27.228Z

Record'a göre Arsenal, Vitinha için yarışa girdi ve onunla sözleşme imzalamak için 35 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

Manchester United ve Barcelona'nın da 22 yaşındaki oyuncuyu istedikleri biliniyor.

Ancak, Kırmızı Şeytanlar bu yarışta bir adım önde bulunuyor.

Vitinha Porto
Getty Images

Bayern, Mane için 40 milyon Euro teklif etti

2022-06-15T07:29:30.809Z

Bild'e göre Bayern Münih, Sadio Mane için üçüncü teklifini iletti.

Bundesliga ekibi, son teklifinde Liverpool'un Senegalli yıldızı için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Bayern, böylece Mane transferini mutlu bir şekilde sonlandırmayı planlıyor.

GFX Sadio Mane FC Bayern
Getty

City, Bernardo Silva takas planıyla De Jong yarışına girdi

2022-06-15T07:27:40.502Z

Manchester City, Manchester United'a Frenkie de Jong transferi için meydan okuyabilir.

Mundo Deportivo'ya göre, Premier Lig ekibi Hollandalı orta saha oyuncusunu almaya hevesli ve anlaşmanın bir parçası olarak Bernardo Silva'yı teklif ederek Barça'yı ikna etmeye çalışacak.

Bernardo Silva Manchester City Real Madrid Champions League 2021-22
Getty Images

Everton Flamengo'ya, Bruno Fenerbahçe'ye

2022-06-15T05:19:54.877Z

Fanatik'e göre, Flamengo’da yaşanan son gelişmeler, bu transferin bitme ihtimalini artırdı. Brezilya ekibi, adı sarı-lacivertli ekiple de anılan Benfica’nın kanat oyuncusu Everton için kiralama teklifi yapmıştı.

Ancak oyuncu bunu geri çevirmişti. Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Flamengo bu kez de başarılı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti ve Benfica ile 14 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Everton’ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Brezilya basınına göre Flamengo’nun bu hamlesi, Bruno Henrique’nin yerini doldurmaya yönelik olarak atıldı.

Flamengo'nun Everton transferi sonrası Bruno’nun takımdan ayrılmasına onay verilecek ve 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe’ye transfer olacak.

Flamengo Yönetimi’ne iletmişti. Kırmızı-siyahlı ekibin, Everton’a imzayı attırdıktan sonra Bruno için Fenerbahçe'yi Brezilya’ya davet etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transferi 3-4 milyon Euro civarına bitirmek istiyor.

Bruno Henrique em Atlético-MG x Flamengo pela Supercopa

Moussa Sissoko, Fenerbahçe'ye önerildi

2022-06-15T05:16:20.820Z

Fanatik, orta saha arayışındaki Fenerbahçe’nin İngiltere’den teklif aldığını yazdı.

Watford ile Premier Lig’den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.

Fransız yıldız, daha önce de Kanarya’nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro’ya Watford’a gitti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus’a sunacak.

Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.

Roberto Firmino Moussa Sissoko France Brazil Friendly 26032015
Gettyimages