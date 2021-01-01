CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Everton, Beşiktaş'ın yıldızına talip: Cenk Tosun takası

Vedat Muriqi hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündeminde.

Fanatik'in haberine göre; TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi ile iletişime geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de şu an ama ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'la görüşmemiş. Türkiye'ye dönmek istiyor. Anladığım kadarıyla olmadı. Fenerbahçe'yi tercih eder tabii ki ama Fenerbahçe istemezse Galatasaray ya da Beşiktaş olabilir, bilmiyorum. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış Hull City için."