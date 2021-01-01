CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Everton, Beşiktaş'ın yıldızına talip: Cenk Tosun takası

Arsenal'dan Juventus'a Vlahovic gözdağı 👇
Il Messaggero'nun haberine göre; Arsenal, Fiorentina'nın gol makinesi Dusan Vlahovic transferinde Juventus'u geride bırakabilir. İngiliz ekibi, forvet için teklifini artırdı.
21 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada 18 gol, 3 asist ile oynadı ve Juventus'un yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Trabzonspor, Efecan Karaca transferini bitiriyor
Trabzonspor’da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi.
Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı’nın çok istediği isimlerden bir tanesi olan Efecan Karaca’yı bitiriyor.
Siopis’in transfer olduğu geçen sezon da gündemde yer alan milli futbolcu için yapılan ilk görüşmelerden olumlu yanıt alındı.
Sözleşmesi bu sene bitecek olan Efecan cephesi de olumlu. Fırtına hafta içerisinde Alanyasporlu yetkililerle bir araya gelerek bu transfere nokta koyacak.
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı 👇
Vedat Muriqi hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündeminde.
Fanatik'in haberine göre; TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi ile iletişime geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de şu an ama ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'la görüşmemiş. Türkiye'ye dönmek istiyor. Anladığım kadarıyla olmadı. Fenerbahçe'yi tercih eder tabii ki ama Fenerbahçe istemezse Galatasaray ya da Beşiktaş olabilir, bilmiyorum. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış Hull City için."
Everton, Beşiktaş'ın yıldızına talip: Cenk Tosun takası
Milliyet'in haberine göre; Everton, Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cyle Larin'e talip.
Kanadalı oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katmak isteyen İngiliz ekibi, Beşiktaş'a Cenk Tosun takası talebinde bulunacak.