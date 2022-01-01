CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Motorlet Pragda!

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Motorlet Prag'da
2022-09-18T07:03:26.093Z
Sarı Lacivertlilerin 2010/11 sezonunda formasını giyen Slovak oyuncu Miroslav Stoch, Çekya 3. Lig ekiplerinden Motorlet Prag'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Çekya 1. Lig'inde Slovan Liberec forması giyiyordu.
AA
Olimpiakos Cedric Bakambu'yu renklerine bağladı.
2022-09-18T06:59:08.359Z
Bir dönem Bursaspor forması giyen 31 yaşındaki Cedrid Bakambu'u Olimpiakos'a transfer oldu. Kongolu oyuncu en son Marsilya forması giymişti.
Olimpiakos daha öne Marcelo ve bir dönem Galatasaray ile ismi anılan James Rodriguez gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.
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