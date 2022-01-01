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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Motorlet Pragda!

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Miroslav Stoch
Getty

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Motorlet Prag'da

2022-09-18T07:03:26.093Z

Sarı Lacivertlilerin 2010/11 sezonunda formasını giyen Slovak oyuncu Miroslav Stoch, Çekya 3. Lig ekiplerinden Motorlet Prag'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Çekya 1. Lig'inde Slovan Liberec forması giyiyordu.

Miroslav Stoch Fenerbahce
AA

Olimpiakos Cedric Bakambu'yu renklerine bağladı.

2022-09-18T06:59:08.359Z

Bir dönem Bursaspor forması giyen 31 yaşındaki Cedrid Bakambu'u Olimpiakos'a transfer oldu. Kongolu oyuncu en son Marsilya forması giymişti.

Olimpiakos daha öne Marcelo ve bir dönem Galatasaray ile ismi anılan James Rodriguez gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.

Amine Harit, Cedrid Bakambu - Marseille
Getty Images