CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Motorlet Pragda!

Bir dönem Bursaspor forması giyen 31 yaşındaki Cedrid Bakambu'u Olimpiakos'a transfer oldu. Kongolu oyuncu en son Marsilya forması giymişti.

Olimpiakos daha öne Marcelo ve bir dönem Galatasaray ile ismi anılan James Rodriguez gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.