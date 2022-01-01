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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal - Kosova görüşmesinde ikinci perde

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Ersun Yanal
AA

Manchester City'den Erling Haaland'a dev teklif

2022-02-03T05:41:10.537Z

Todofichajes'ın haberine göre; Manchester City bu yaz Erling Haaland'ı kadrosuna katmaya çalışırken Norveçli oyuncuyu Premier Lig'in en yüksek ücretli oyuncularından biri yapmaya hazırlanıyor.

Maviler, 21 yaşındaki golcü için beş sezon boyunca yıllık 20 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını Mino Raiola'ya iletti. Bu rakam City'nin en çok kazanan oyuncusu Kevin De Bruyne'nün maaşıyla aynı.

Premier Lig'de sadece Cristiano Ronaldo onlardan daha fazla kazanıyor. Bu daManchester City'nin Barcelona, Real Madrid ve PSG ile mücadele edebileceği anlamına geliyor.

Erling-Haaland
(C)Getty Images

Ozan Tufan transferinin perde arkası 👇

2022-02-03T05:40:39.921Z

Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi 👇

2022-02-03T05:38:31.481Z

Fotomaç'ın haberine göre; Antalyaspor'u reddeden Diego Costa'ya Fenerbahçe de teklif yaptı. 33 yaşında serbest statüsünde bulunan futbolcu, sarı-lacivertlileri değerlendirmeye aldı.

Diego Costa
Getty Images

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2022-02-03T05:38:00.393Z

Ersun Yanal - Kosova görüşmesinde ikinci perde

2022-02-03T05:35:34.402Z

Skorer'in haberine göre; osova Futbol Federasyonu'nun Ersun Yanal ile bu ay içinde ikinci kez görüşme yapacak.

Gerçekleştirilen ilk temasta Ersun Yanal'ın Kosova Futbol Federasyonu'na olumsuz cevap vermemesi üzerine ikinci görüşmede daha detaylı konular ele alınacak. İki tarafın mutabakat sağlaması halinde şubat ayı içinde imzaların atılması bekleniyor.

Ersun Yanal Trabzonspor
AA