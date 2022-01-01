CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal - Kosova görüşmesinde ikinci perde

Todofichajes'ın haberine göre; Manchester City bu yaz Erling Haaland'ı kadrosuna katmaya çalışırken Norveçli oyuncuyu Premier Lig'in en yüksek ücretli oyuncularından biri yapmaya hazırlanıyor.

Maviler, 21 yaşındaki golcü için beş sezon boyunca yıllık 20 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını Mino Raiola'ya iletti. Bu rakam City'nin en çok kazanan oyuncusu Kevin De Bruyne'nün maaşıyla aynı.

Premier Lig'de sadece Cristiano Ronaldo onlardan daha fazla kazanıyor. Bu daManchester City'nin Barcelona, Real Madrid ve PSG ile mücadele edebileceği anlamına geliyor.