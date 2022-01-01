CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal - Kosova görüşmesinde ikinci perde

Manchester City'den Erling Haaland'a dev teklif
Todofichajes'ın haberine göre; Manchester City bu yaz Erling Haaland'ı kadrosuna katmaya çalışırken Norveçli oyuncuyu Premier Lig'in en yüksek ücretli oyuncularından biri yapmaya hazırlanıyor.
Maviler, 21 yaşındaki golcü için beş sezon boyunca yıllık 20 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını Mino Raiola'ya iletti. Bu rakam City'nin en çok kazanan oyuncusu Kevin De Bruyne'nün maaşıyla aynı.
Premier Lig'de sadece Cristiano Ronaldo onlardan daha fazla kazanıyor. Bu daManchester City'nin Barcelona, Real Madrid ve PSG ile mücadele edebileceği anlamına geliyor.
Ozan Tufan transferinin perde arkası 👇
🟡🔵 Fenerbahçe, Elneny'nin yıllık 3 milyon Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçti. Ardından İsmail Kartal yönetime, "Geri dönebilirse Ozan çok işimize yarar" mesajını iletti. Kurulan temasta, "Seve seve gelirim" diyen milli futbolcu İstanbul'a indi.@albandemir pic.twitter.com/I09s6t7PQZ— Sabah Spor (@sabahspor1) February 3, 2022
Fenerbahçe'den Diego Costa hamlesi 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Antalyaspor'u reddeden Diego Costa'ya Fenerbahçe de teklif yaptı. 33 yaşında serbest statüsünde bulunan futbolcu, sarı-lacivertlileri değerlendirmeye aldı.
Gedson Fernandes transferinin bilinmeyenleri 👀
⚫️ Gedson transferinde her şey Ahmet Nur Çebi'nin menajer Ahmet Bulut'a açtığı telefonla başladı. Başkan, Benfica'nın oyuncuyu vermeye sıcak baktığını öğrendi. Ceyhun Kazancı teklifi sundu. Şartlar kabul edildi ve 6 saat gibi rekor bir sürede transfer noktalandı.@sahinogluogun pic.twitter.com/5VJRRw0gEK— Sabah Spor (@sabahspor1) February 3, 2022
Ersun Yanal - Kosova görüşmesinde ikinci perde
Skorer'in haberine göre; osova Futbol Federasyonu'nun Ersun Yanal ile bu ay içinde ikinci kez görüşme yapacak.
Gerçekleştirilen ilk temasta Ersun Yanal'ın Kosova Futbol Federasyonu'na olumsuz cevap vermemesi üzerine ikinci görüşmede daha detaylı konular ele alınacak. İki tarafın mutabakat sağlaması halinde şubat ayı içinde imzaların atılması bekleniyor.