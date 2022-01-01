CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Enner Valencia MLS yolcusu

Barcelona'da gözler Gabriel'de
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın gündemine aldığı son oyuncu Arsenal'den Gabriel oldu.
Arsenal'e 2020 yazında Lille'den 26 milyon euro karşılığında transfer olan Gabriel, bu sezon oynadığı 27 Premier Lig maçında üç kez gol sevinci yaşadı.
Valencia'den sürpriz veda
Fanatik'in Ekvador basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Ennes Valencia, sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerini MLS'te sürdürmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon forma şansı bulduğu 27 maçta 10 gol atarken, altı da asist yaptı.