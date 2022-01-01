CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Enner Valencia MLS yolcusu

Fanatik'in Ekvador basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Ennes Valencia, sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerini MLS'te sürdürmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon forma şansı bulduğu 27 maçta 10 gol atarken, altı da asist yaptı.